美国数据：1月制造业PMI终值下降至53.7，和初值一致--Markit

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约2月3日 - 周一公布的一产业调查报告显示，美国1月制造业活动扩张速度放缓，上月增速为11个月来最快，因产出和海外需求放缓。
Markit公布，美国制造业采购经理人(PMI)1月终值下降至53.7，和初持平，12月终值为55.0, 此为11个月高位。指数高于50代表景气扩张。
12月产出降至53.5的四个月低位。一些机构将增长放缓归因于美国大部份地区受严寒袭击。
新出口订单下降，为10月来首次。
不过，就业岗位连续第七个月成长，尽管企业雇请员工速度放缓。就业分项指数从54.0降至53.2。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。