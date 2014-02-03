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市场报道 | 2014年 2月 3日 星期一 22:32 BJT

美国数据：1月制造业PMI终值下降至53.7，和初值一致--Markit

路透纽约2月3日 - 周一公布的一产业调查报告显示，美国1月制造业活动扩张速度放缓，上月增速为11个月来最快，因产出和海外需求放缓。

Markit公布，美国制造业采购经理人(PMI)1月终值下降至53.7，和初持平，12月终值为55.0, 此为11个月高位。指数高于50代表景气扩张。

12月产出降至53.5的四个月低位。一些机构将增长放缓归因于美国大部份地区受严寒袭击。

新出口订单下降，为10月来首次。

不过，就业岗位连续第七个月成长，尽管企业雇请员工速度放缓。就业分项指数从54.0降至53.2。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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