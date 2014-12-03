美国数据: 11月MARKIT服务业PMI终值为4月来最低的56.2，10月终值为57.1

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约12月3日 - 周三公布的一份行业报告显示，美国11月服务业扩张速度较初估略有放慢，触及4月来最低水准。
金融数据公司Markit公布，11月MARKIT服务业PMI终值为56.2，初值为56.3，10月终值为57.1。
读数高于50显示经济活动扩张。
“只是小幅放缓，经济仍以接近长期趋势的水准成长，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。
“调查数据仍与11月非农就业岗位增长至少20万的预估相符。”
美国政府周五将发布11月非农就业报告，路透访查的分析师预计非农就业岗位增长23万。
由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)11月终值为56.1，同初值一样，10月终值为57.2。
11月综合就业分项指数升至54.1，为6月来最高，10月终值为53.2。(完)
(编译 李军 审校 母红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。