美国数据: 11月MARKIT服务业PMI终值为4月来最低的56.2，10月终值为57.1

路透纽约12月3日 - 周三公布的一份行业报告显示，美国11月服务业扩张速度较初估略有放慢，触及4月来最低水准。

金融数据公司Markit公布，11月MARKIT服务业PMI终值为56.2，初值为56.3，10月终值为57.1。

读数高于50显示经济活动扩张。

“只是小幅放缓，经济仍以接近长期趋势的水准成长，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“调查数据仍与11月非农就业岗位增长至少20万的预估相符。”

美国政府周五将发布11月非农就业报告，路透访查的分析师预计非农就业岗位增长23万。

由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)11月终值为56.1，同初值一样，10月终值为57.2。

11月综合就业分项指数升至54.1，为6月来最高，10月终值为53.2。(完)