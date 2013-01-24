版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 22:27 BJT

美国数据: 1月制造业活动逼近两年高点--Markit

经济成长相关企业急速扩张,因美国客户需求强劲,这从新订单指数中反映,该指数升至57.7,为2010年5月来的最高水平.

调查显示,中国和欧洲部份地区经济状况改善也扶助提振外国订单.(完)

(编译 张明钧/利棣儿; 审校 王冠中/李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐