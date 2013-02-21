版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 22:16 BJT

美国数据: 美国2月制造业PMI增速略为放缓,但仍接近九个月高点

产出指数升至近两年来最高水准58.1,Markit首席分析师Chris Williamson称,"这暗示经济将从去年底的疲弱状态回暖,"

2012年第四季美国整体经济萎缩0.1%,但全年增长2.2%.

美国客户的强劲需求持续为企业带来订单,不过订单增速略微放缓,因海外新订单四个月来首次萎缩.

2月新订单指数从1月的57.4降至56.5,企业雇聘步伐亦略微放缓.

该初值基于85%美国受访企业业主的回答.Markit数据终值将于下月第一个交易日公布.(完)

(编译 王冠中/于春红; 审校 张明钧/母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐