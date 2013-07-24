美国数据：7月制造业活动回升，PMI初值升至3月以来最高--Markit

美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)7月初值升至四个月高位53.2，上月终值为51.9。数据高于50代表扩张。

7月产出分项指数从6月的53.5升至54.0，亦是3月以来最高。国内需求上升且新出口订单在6月萎缩后回升。

随着工作量的加大，企业招聘更多员工，7月就业分项指数从6月的49.9升至52.6。

Markit首席分析师Chris Williamson称，就业增长率依旧“令人失望地疲弱”，远低于年初水平，他补充称，企业仍侧重于削减成本以提高竞争力。(完)