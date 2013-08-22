美国数据：8月制造业PMI创3月来最高，新订单分项指数创七个月高位

但Markit首席经济学家Chris Williamson表示，整体产出分项指数从54.8降至53.4，增速为三个月来最慢，暗示美国整体经济扩张步伐仍然“乏力，令人失望”。

他说，“希望8月新订单成长加快能够在未来几个月转化成产出强劲增长的势头，并提振雇佣。”

新订单升至七个月高位56.5，而7月为55.5，企业招聘员工的步伐是四个月来最快。但Williamson称，制造业“几乎没有给非农就业岗位增长带来贡献。”

上月美国雇主放慢雇佣步伐，但失业率仍然下降。不过，全球投资者仍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年会开始削减大规模刺激措施，许多人押注美联储最早可能会在9月就放慢购债步伐。

Markit初值是基于85%的受访美国企业给出的回复。终值将于下个月的首个工作日公布。(完) (编译 田建华/梁睿雪; 审校 郑茵)