更正-美国数据：9月PMI初值降至52.8，因产品需求减弱且招聘减少--Markit

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
(更正：正文第三段译文有误，应为“除非10月需求再次上扬”，而非“触发10月需求再次上扬”)
路透纽约9月23日 - 周一公布的行业报告显示，9月美国制造业活动扩张放缓，因产品需求降低，企业招聘减少。
Markit公布，美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)9月初值为52.8，8月终值为53.1，50为荣枯分水岭。
产出分项指数由52.5上升至六个月高点55.3，但国内和海外的新订单放缓，Markit首席分析师Chris Williamson称，这暗示“第四季的生产成长很可能放缓，除非10月需求再次上扬。”
9月企业对招聘也采取审慎态度，就业分项指数降至51.4，为三个月来就业增长最慢。8月该指数为53.1。
调查暗示该行业的增长动能可能在放缓，“证明了美联储推迟放缓资产这一决定的正确性，”Williamson说。
Markit的“初值”调查基于受访的美国制造业企业85%的回复。终值将在下月的第一个工作日发布。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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