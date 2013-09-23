更正-美国数据：9月PMI初值降至52.8，因产品需求减弱且招聘减少--Markit

(更正：正文第三段译文有误，应为“除非10月需求再次上扬”，而非“触发10月需求再次上扬”)

路透纽约9月23日 - 周一公布的行业报告显示，9月美国制造业活动扩张放缓，因产品需求降低，企业招聘减少。

Markit公布，美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)9月初值为52.8，8月终值为53.1，50为荣枯分水岭。

产出分项指数由52.5上升至六个月高点55.3，但国内和海外的新订单放缓，Markit首席分析师Chris Williamson称，这暗示“第四季的生产成长很可能放缓，除非10月需求再次上扬。”

9月企业对招聘也采取审慎态度，就业分项指数降至51.4，为三个月来就业增长最慢。8月该指数为53.1。

调查暗示该行业的增长动能可能在放缓，“证明了美联储推迟放缓资产这一决定的正确性，”Williamson说。

Markit的“初值”调查基于受访的美国制造业企业85%的回复。终值将在下月的第一个工作日发布。(完)