美国数据: 3月MARKIT服务业PMI初值升至55.5，2月为53.3

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透纽约3月26日 - 周三公布的一份行业报告显示，美国3月民间部门经济活动增长加速，增速高于2月，因服务业升温，不过新业务数据出现警讯。
美国3月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为55.8，2月终值为54.1。
美国3月MARKIT服务业PMI初值升至55.5，2月为53.3，抵消了制造业增长放缓的影响。
美国3月MARKIT综合PMI新订单指数降至54.6，为10月以来最低，2月为56.6。美国3月MARKIT服务业新业务指数降至53.9，为2012年11月以来最低，2月为56.0。
Markit首席经济学家Chris Williamson在记者会上称，“继2月受严寒影响之后，3月服务业反弹，不过调查也明显发出经济或失去部分动能的警讯。”(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选