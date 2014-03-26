美国数据: 3月MARKIT服务业PMI初值升至55.5，2月为53.3

路透纽约3月26日 - 周三公布的一份行业报告显示，美国3月民间部门经济活动增长加速，增速高于2月，因服务业升温，不过新业务数据出现警讯。

美国3月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为55.8，2月终值为54.1。

美国3月MARKIT服务业PMI初值升至55.5，2月为53.3，抵消了制造业增长放缓的影响。

美国3月MARKIT综合PMI新订单指数降至54.6，为10月以来最低，2月为56.6。美国3月MARKIT服务业新业务指数降至53.9，为2012年11月以来最低，2月为56.0。

Markit首席经济学家Chris Williamson在记者会上称，“继2月受严寒影响之后，3月服务业反弹，不过调查也明显发出经济或失去部分动能的警讯。”(完)