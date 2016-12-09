调查：美国经济前景并未因特朗普胜选而改变 明年底前料加息三次

2016年12月6日，美国当选总统特朗普在北卡州的活动现场讲话。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透12月8日 - 特朗普意外赢得美国大选，并未大幅改变对美国的经济预估，而且基于这位候任总统大部分的贸易保护主义竞选承诺不能贯彻到底，路透调查分析师预计到明年年底美国将加息三次。

尽管华尔街金融市场上涨，但路透调查中对美国经济增长和通胀前景的预估仍变化不大，凸显分析师对经济表现的预期与火热的金融市场目前所反映的情况之间存在很大的落差。

特朗普胜选以来的这个月，美元和美国10年期公债收益率大涨，因交易员预期特朗普的减税和基础设施支出计划会提振通胀，尤其是美国经济也接近充分就业。

“美国联邦储备委员会(美联储/FED)距离完成通胀和充分就业使命近在咫尺，”摩根大通分析师Dan Silver称，并补充说，“但政策正常化加速的风险已经上升。”这位分析师预计美联储本月加息后2017年还会加息两次。

“如果美国政府出台大规模的财政刺激举措，同时避免祭出更具保护主义色彩的政策，则经济增长和通胀攀升的情形可能会促使美联储考虑在2017年加息多于两次。”

几名美联储官员最近表示，更加扩张性的财政政策将增强加快升息速度的理由，并警告称特朗普政府不应像经济处于危机时那样制定经济计划。

路透本周对超过120名分析师进行的调查显示，他们都认为美联储将在12月13-14日的会议上升息至0.50-0.75%。受访者中包括来自全部23家初级交易商的分析师。

美国联邦基金利率期货市场目前显示，美联储下周升息的机率为95%，接近半年前路透针对这一问题进行调查的结果。

在此之后，美联储料将在2017年第二季和第四季继续加息，把联邦基金利率调升至1.00-1.25%，与美联储决策者的预估相近。

自美国大选以来美元指数大涨2%，接近14年高位，导致金融状况收紧，10年期美债收益率上升了50个基点。

略超过三分之一的分析师表示，强势美元明年将对经济增长构成明显或非常明显的风险。

**只是口头威胁？**

特朗普在竞选期间，誓言重塑美国贸易和移民政策，称将对中国进口商品征收高额关税、将制造业工作岗位迁回美国，同时承诺大幅减税。

但分析师并不相信特朗普实际上会对贸易设置重大障碍。

回答额外问题的受访者中，约三分之二称特朗普不大可能落实竞选期间宣称的大部分保护主义政策，这可能协助解释本周另一项路透调查中股市分析师为何非常乐观。

“我们认为贸易保护主义只不过是口头威胁，但这足以打压企业投资和收紧金融状况，令2017年面临长期不确定性。”

但预料中的政府支出增长，并未提亮经济增长前景。明年每个季度的经济增长环比年率料维持在2.1%至2.3%，今年第四季料为2.2%。

美联储青睐的通胀指标--核心PCE物价指数明年全年亦料低于2%的目标水准，2017年均值料为1.8%，低于上个月调查预估的1.9%。(完)