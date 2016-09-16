调查：分析师预计美联储12月升息机率达70%

路透9月15日 - 一项路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)于12月升息的机率在过去一个月大幅上升，分析师进一步确信升息在即，即便通胀和薪资增长疲软。

最近几名美联储官员表示，经济已差不多为迎接升息做好了准备，令9月升息的期望值大为提高，但美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)本周稍早的讲话态度谨慎，让很多人意外。

不过，过去一周路透对逾100名分析师的访问中，多数人认为美联储第四季会升息至0.50-0.75%，预估中值显示12月升息机率为70%。

上月调查时这一机率为57.5%，市场行情显示的机率则不足40%。

若美联储真的在12月升息，距上次升息也有一年时间，凸显其哪怕升息一次都倍觉困难，而联储在去年12月的最初预测认为今年会升息四次。

一系列担忧成为升息的阻碍，包括中国经济放缓，年初市场大跌，以及英国脱欧等。

许多人已经开始预测，美联储在2016年根本就不会加息。但美联储主席叶伦在8月时表示，利率上调的理由增强，凸显了近期加息的可能性。

“假设现在到那时经济趋势没有重大变化，楼市、消费者支出及劳动力市场继续稳步增长，这些都将是12月加息非常充分的理由，”BMO Capital Markets经济学家Jennifer Lee称。

调查中值显示，分析师认为美联储在9月20-21日会议上加息的机率约为25%，仅比市场走势所反映的预期略高一点，而实际上在预测时持有这一看法的受访者仅有6%。

相比之下，第四季加息机率的中值高达76%。

鉴于美联储11月政策评估会议比美国总统大选只提前几天，如果本月没有行动，那么12月则是真正唯一的选择。

调查认为，美联储在2017年将再加息两次，将利率上调至1.00-1.25%。

**愈发相信**

美联储与其他发达市场央行的政策路劲迥异，尤其是欧洲央行年底前料宣布扩大资产购买计划。

47位回答单独问题的分析师中，约四分之一的分析师称他们过去一个月愈发相信美联储今年升息，约60%的分析师称他们的看法没有变化，只有七位分析师称不那么确信美联储今年会升息。

美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.1%，低于预期，但美国经济增长可能增强，第三季料为成长2.8%。

尽管最近经济增长不稳定，但2017年底前美国经济季度增幅均值料维持在金融危机前的趋势增长率2.1-2.3%附近。从现在到2017年底的经济增长预估区间为1.2-3.9%。

调查显示，未来一年美国经济发生衰退的可能性为20%，预估区间为5%-55%。

调查还显示，美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数在2017年底之前，都将低于美联储2%的通胀目标。

低失业、经济增长和通胀疲弱，这些因素结合到一起让决策者感到困惑。(完)