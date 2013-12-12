路透调查：明年美国经济增长更强，美联储料3月缩减购债

“就业增幅在本轮复苏的大部分时间里都超过实际GDP增幅，这或许是因为就业对产出的‘追赶效应’，因此我们预计明年非农就业岗位增长不会大幅加快，”高盛分析师Sven Jari Stehn称。

调查预计，2014年第一季非农就业岗位月增幅平均料达19万个，到2014年第四季时则将升至20.8万个。这与11月调查预期基本持平。截至11月的三个月，非农就业岗位月增幅平均达19.3万个。

失业率料接近6.5%。美联储官员曾表示，失业率若降至6.5%，将引发何时把利率自近零水准上调的讨论。

明年第四季失业率料平均为6.6%，到2015年第一季时则预计降至6.5%。今年11月失业率为7.0%。

由于失业率料将下滑，分析师认为央行需要增强对利率的前瞻性指导，以免在央行开始削减购债计划时金融市场状况趋紧。

尽管经济成长和就业改善，通胀预计依然温和。