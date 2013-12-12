路透调查：明年美国经济增长更强，美联储料3月缩减购债

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
“就业增幅在本轮复苏的大部分时间里都超过实际GDP增幅，这或许是因为就业对产出的‘追赶效应’，因此我们预计明年非农就业岗位增长不会大幅加快，”高盛分析师Sven Jari Stehn称。
调查预计，2014年第一季非农就业岗位月增幅平均料达19万个，到2014年第四季时则将升至20.8万个。这与11月调查预期基本持平。截至11月的三个月，非农就业岗位月增幅平均达19.3万个。
失业率料接近6.5%。美联储官员曾表示，失业率若降至6.5%，将引发何时把利率自近零水准上调的讨论。
明年第四季失业率料平均为6.6%，到2015年第一季时则预计降至6.5%。今年11月失业率为7.0%。
由于失业率料将下滑，分析师认为央行需要增强对利率的前瞻性指导，以免在央行开始削减购债计划时金融市场状况趋紧。
尽管经济成长和就业改善，通胀预计依然温和。
调查还预计，2014年全年剔除食品和能源的消费者物价指数涨幅将守在2%以下。这与11月调查预期持平。(完) (编译 李春喜/杜明霞/许娜；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。