版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 13:01 BJT

路透调查：最准预测者称美国就业数据令联储加息机率提升

“倘若薪资增长放缓，核心个人消费支出(PCE)放缓，他们不会这么做，”他称，并指出12月核心PCE通胀率从去年夏季时的1.5%降至1.3%，而期间油价开始大幅下跌。

但同期就业数据显示美国职位招聘骤增，而这必定会让已经处在5.7%低位的失业率进一步下滑。

“除非就业增长大幅放缓，否则失业率将持续下降，”O'Sullivan称。

美联储主席叶伦在国会证词中指出，就业市场复苏“取得明显进展”，但表示“仍有进一步改善的空间”。

“我们最有信心的是，失业率仍将趋于下滑，”他称，“接下来，这意味着薪资和通胀最终将面临上行压力。美联储要有前瞻意识。”

在StarMine的2014年分析师预测主要月度数据准确性排行榜中，O'Sullivan位列榜首。此排行榜涵盖了80多位分析师，预测的月度数据包括国内生产总值(GDP)、通胀、零售销售、就业以及采购经理人指数(PMI)。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐