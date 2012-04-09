美国工薪阶层贫困人口增加

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透华盛顿4月6日电---美国政府周五称，2010年美国工薪阶层贫困人口在美国劳工总数中占7.2%，刷新20年来最高纪录。
据美国劳工部统计，7.6%的女性和6.7%的男性属於工薪阶层贫困者。2009年，工薪阶层贫困人口的比例为7%。
教育程度不同造成极大差别。高中没有毕业的工人中，21.4%位於官方贫困线以下，在获得大学学位的工薪族中，这一比例仅为2.1%。
2010年美国官方对贫困人口的划定为：年收入10,830美元以下的个人，及年收入不到22,050美元的四口之家。
2010年美国共有4,620万贫困人口，占到总人口的15.1%。贫困工薪阶层人数为1,050万。
美国劳工部去年展开一项特别调查，用来统计上述数据，被访者至少27周以来处於就业或求职状态。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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