美国工薪阶层贫困人口增加

3月22日在洛杉矶机场拍到的罢工工人。 REUTERS/David McNew

路透华盛顿4月6日电---美国政府周五称，2010年美国工薪阶层贫困人口在美国劳工总数中占7.2%，刷新20年来最高纪录。

据美国劳工部统计，7.6%的女性和6.7%的男性属於工薪阶层贫困者。2009年，工薪阶层贫困人口的比例为7%。

教育程度不同造成极大差别。高中没有毕业的工人中，21.4%位於官方贫困线以下，在获得大学学位的工薪族中，这一比例仅为2.1%。

2010年美国官方对贫困人口的划定为：年收入10,830美元以下的个人，及年收入不到22,050美元的四口之家。

2010年美国共有4,620万贫困人口，占到总人口的15.1%。贫困工薪阶层人数为1,050万。

美国劳工部去年展开一项特别调查，用来统计上述数据，被访者至少27周以来处於就业或求职状态。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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