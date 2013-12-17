《焦点》美国通胀数据温和，但美联储仍可能削减购债

上月汽油价格下降1.6%，天然气价格下滑1.8%，抵消了电价上涨，让通胀保持缓和。

食品价格小幅上升。

通胀温和给消费者购买力带来提振。经通胀调整后，11月每小时平均收入增加0.2%，前月为上升0.1%。

在核心CPI涵盖的范围内，服装价格连续第三个月下滑，显示零售商提供折扣以吸引购物者，并削减库存。

但房租则上升。业主等价租金(OER)较前月升幅创五年最高，且较上年同期上涨2.4%，创2008年9月来最大同比增幅。OER占CPI的比重约为三分之一。

“我们仍认为OER和住房费用，将继续成为2014年核心通胀的主要推动力，”巴克莱驻纽约资深分析师Peter Newland表示。

医保费用持平，新车价格连续第二个月下降。(完)