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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 09:47 BJT

更新版 1-美国数据:11月进口物价录得5个月以来最大单月跌幅

(新增细节)

路透华盛顿12月12日 - 美国11月进口物价录得5个月以来最大月度跌幅,因食品和燃料成本下降.这使通胀压力在经济低迷背景下维持在较低水准.

美国劳工部周三表示,11月进口物价下跌0.9%,结束三个月的连涨势头.10月数据修正为上涨0.3%,初值为上涨0.5%.

路透调查访问的分析师原先预测美国11月进口物价下跌0.5%.11月进口物价较上年同期下降1.6%.

11月剔除燃料和食品价格后的进口物价微跌0.1%.资本财价格录得2010年3月以来最大降幅,而汽车价格则持平,显示整体通胀压力保持温和.

"全球经济状况令美国和其他地方的物价受到抑制.这表明全球需求持续低迷且近期仍不会有起色,"PNC金融服务公司资深分析师Gus Faucher表示.

他还称:"这进一步说明通涨暂不会成为隐忧."

通胀环境温和可以让美联储在尝试扶助经济恢复健康的过程中,继续维持极度宽松的货币政策.

据路透对分析师的访查,周四公布的数据预计将显示,能源成本受抑或使美国11月趸售(批发)物价连续第二个月回落.

与此同时,劳工部报告显示,美国11月出口物价下跌0.7%,为6月以来最大跌幅.10月出口物价则为持平.(完)

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