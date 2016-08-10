综述：美国第二季劳动生产率连降第三季 企业利润和就业增长前景堪忧

2010年10月28日，通用汽车在密歇根州的一条生产线。 REUTERS/Rebecca Cook

路透华盛顿8月9日 - 美国第二季非农生产力环比年率意外下跌，直指生产率持续疲弱，可能引发对企业利润和公司维持近期强劲雇佣步伐能力的担忧。

美国劳工部周二公布，第二季非农生产力(即衡量单位工人每小时产出的指标)环比年率初值为下滑0.5%，为连续第三个季度下跌，是自1979年以来最长跌势。

“经济仍然能够扩张的原因是劳动投入。目前公司的雇佣步伐合理健康，”德意志银行证券首席经济学家Joseph LaVorgna称。

“但我们认为，这样的状况不会持续下去，因为在劳动生产率疲弱的情况下，雇佣步伐强劲意味着企业利润率将会进一步下滑。”

第一季企业劳动生产率未经修正，为下滑0.6%，路透调查的经济学家预计，第二季企业劳动生产率增长0.4%。

上午交易时间中段，美国股市走高，较长期美债价格上涨，美元兑一篮子货币走低。

第二季企业劳动生产率比2015年同期下降0.4%，为三年来最大同比降幅。

对2013年以来的数据进行修正，也进一步确认了生产率下降的趋势。随着时间的推移，这将给企业利润带来压力并导致就业增长放缓。

就业岗位强劲增长帮助提高产量，6月和7月总计新增非农就业岗位逾50万个。

**企业利润疲弱**

企业利润疲弱，部分由于美元走高和油价下跌带来的后续影响。第一季税后利润反弹8.1%，2015年为下降5.3%。

第二季企业利润数据将于本月晚些时候公布。

第二季单位工人产出增加1.2%，高于第一季0.7%的增幅。

政府上月报告，第二季国内生产总值(GDP)增长年率为1.2%，第一季经济增长0.8%。

商务部的另外一份报告显示，6月趸售(批发)库存增加0.3%，受此影响，政府第二季GDP初估值可能会被小幅上修。

部分经济学家将劳动生产率疲弱归因于产业结构发生变化，制造业和能源行业在经济中所占的比重在下降，服务业的占比在增加。而另一些经济学家却质疑数据是否准确。

“创新无处不在，癌症研究、iPhone应用软件、奥运项目训练、云计算等等，都没有在GDP中体现出来，”IHS Global Insight的美国经济学家Patrick Newport称。

“我们是在原地踏步，还是评估增长的指标出了问题？答案是两者皆有，生产率增长被低估。经济学家不确定低估的程度有多大？”

过去五年，每一季的劳动生产率年增幅均低于1%，表明经济的潜在增速下降。

第二季非农单位劳工成本初值上升2.0%。

第一季非农单位劳工成本被修正为下滑0.2%，前值为上升4.5%。第二季非农单位劳工成本较2015年同期增长2.1%。

第二季每小时报酬增长1.5%，第一季下跌0.8%。

“劳动报酬增速超过了劳动生产率增长速度，要么必须转化为物价加速上涨，要么就会挤压利润率，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。(完)