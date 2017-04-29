综述：美国经济首季增长步伐为三年来最慢 因消费者支出增长放缓

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿4月28日 - 第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长，但企业投资和薪资急升，表明随着时间推移，经济活动将重拾动能。
美国第一季经济增长回软，对特朗普大幅提高经济增长的宏大计划来说是个坏消息。
“政府誓言要实现3%或以上的增长目标，但出师不利，他们没料到会在总统执政100天时听到这样的消息，”BMO Capital Markets高级经济学家Sal Guatieri称。
商务部周五发布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为0.7%，因政府进一步减少国防支出，企业也减少库存支出，这是2014年第一季度以来最差表现。
但这一疲弱数据并未反映出经济体质的真实情况。第一季薪资增长为10年来最快，劳动力市场接近充分就业，企业设备投资为2015年第三季以来最强。
消费者和企业信心接近多年高位，也同样凸显经济的潜在动能。第一季GDP通常会表现不佳，因为存在数据计算方面的一些困难，政府已经承认这点并在努力改进。
美债价格下跌，美元和美股基本持平。
特朗普总统誓言要通过基础设施支出、减税和放松监管等措施来将经济年增长率提高至4%。考虑到一些领域生产率疲弱，劳动力短缺，经济学家预计今年GDP增长率为略高于2%。
特朗普政府周三公布减税计划，其中包括将企业所得税从35%下调至15%，但未提供细节。
**薪资增长提速**
“当企业需要招聘技术工人时，人才库是空的，如果招不到车间工人，就没法建设美国，”MUFG Union Bank首席经济学家Christopher Rupkey称。
第一季的消费者支出增长放缓至0.3%，这是2009年第四季以来的最慢增速，去年第四季曾强劲增长3.5%。消费者支出在美国经济中占比超过三分之二。
消费者支出几乎停滞，可归咎于冬季天气温暖，减少了对取暖和公用事业生产的需求。通胀升高，个人消费支出物价指数平均为2.4%，创2011年第二季以来最高，也打压消费者支出。
政府延后退税以打击欺诈，同样抑制了消费者支出。
劳工部在周五发布的另外一份报告称，第一季薪资增长跳升0.9%，为10年来最大增幅，第四季为增长0.5%。薪资加速增长，储蓄增加，预计将提振消费者支出。
由于薪资增长加快，企业投资增加且通胀不断攀升，经济学家预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周开会时不会考虑疲弱的第一季GDP数据。
美联储主席叶伦之前曾表示，季度GDP数据“失真”。美联储3月上调隔夜指标利率25个基点，预计今年再升息两次，料将不会在下周三升息。
“有足够的理由来质疑增长放缓的程度，以使美联储保持在收紧的轨道上，特别是就业成本增幅大于预期，”FTN Financial首席经济学家Chris Low称。
第一季企业库存增加103亿美元，低于前季496亿美元的增幅，拖累GDP增速减少0.93个百分点。
政府国防支出减少4.0%，为2014年第四季以来的最大降幅，为连续第二个季度下降。
第一季的企业设备支出加速增长，增加9.1%，因油价上涨。矿业勘探、油井和竖井支出创449%的纪录增速，致使非住宅建筑支出反弹22.1%，为三年来最快。
住宅建筑投资连续第二季增长，出口增加令贸易逆差收窄。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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