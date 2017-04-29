综述：美国经济首季增长步伐为三年来最慢 因消费者支出增长放缓

资料图片：2016年11月，芝加哥，顾客在一家沃尔玛超市内的购物。 REUTERS/Kamil Krzaczynski

路透华盛顿4月28日 - 第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长，但企业投资和薪资急升，表明随着时间推移，经济活动将重拾动能。

美国第一季经济增长回软，对特朗普大幅提高经济增长的宏大计划来说是个坏消息。

“政府誓言要实现3%或以上的增长目标，但出师不利，他们没料到会在总统执政100天时听到这样的消息，”BMO Capital Markets高级经济学家Sal Guatieri称。

商务部周五发布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为0.7%，因政府进一步减少国防支出，企业也减少库存支出，这是2014年第一季度以来最差表现。

但这一疲弱数据并未反映出经济体质的真实情况。第一季薪资增长为10年来最快，劳动力市场接近充分就业，企业设备投资为2015年第三季以来最强。

消费者和企业信心接近多年高位，也同样凸显经济的潜在动能。第一季GDP通常会表现不佳，因为存在数据计算方面的一些困难，政府已经承认这点并在努力改进。

美债价格下跌，美元和美股基本持平。

特朗普总统誓言要通过基础设施支出、减税和放松监管等措施来将经济年增长率提高至4%。考虑到一些领域生产率疲弱，劳动力短缺，经济学家预计今年GDP增长率为略高于2%。

特朗普政府周三公布减税计划，其中包括将企业所得税从35%下调至15%，但未提供细节。

**薪资增长提速**

“当企业需要招聘技术工人时，人才库是空的，如果招不到车间工人，就没法建设美国，”MUFG Union Bank首席经济学家Christopher Rupkey称。

第一季的消费者支出增长放缓至0.3%，这是2009年第四季以来的最慢增速，去年第四季曾强劲增长3.5%。消费者支出在美国经济中占比超过三分之二。

消费者支出几乎停滞，可归咎于冬季天气温暖，减少了对取暖和公用事业生产的需求。通胀升高，个人消费支出物价指数平均为2.4%，创2011年第二季以来最高，也打压消费者支出。

政府延后退税以打击欺诈，同样抑制了消费者支出。

劳工部在周五发布的另外一份报告称，第一季薪资增长跳升0.9%，为10年来最大增幅，第四季为增长0.5%。薪资加速增长，储蓄增加，预计将提振消费者支出。

由于薪资增长加快，企业投资增加且通胀不断攀升，经济学家预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周开会时不会考虑疲弱的第一季GDP数据。

美联储主席叶伦之前曾表示，季度GDP数据“失真”。美联储3月上调隔夜指标利率25个基点，预计今年再升息两次，料将不会在下周三升息。

“有足够的理由来质疑增长放缓的程度，以使美联储保持在收紧的轨道上，特别是就业成本增幅大于预期，”FTN Financial首席经济学家Chris Low称。

第一季企业库存增加103亿美元，低于前季496亿美元的增幅，拖累GDP增速减少0.93个百分点。

政府国防支出减少4.0%，为2014年第四季以来的最大降幅，为连续第二个季度下降。

第一季的企业设备支出加速增长，增加9.1%，因油价上涨。矿业勘探、油井和竖井支出创449%的纪录增速，致使非住宅建筑支出反弹22.1%，为三年来最快。

住宅建筑投资连续第二季增长，出口增加令贸易逆差收窄。(完)