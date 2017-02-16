综述：美国数据直指内需增强和通胀攀升 应会提振首季成长

路透华盛顿2月15日 - 美国1月零售销售增长幅度大于预期，因家庭买入电子产品等一系列商品，直指国内需求持续，应该提振第一季经济增长。

周三发布的其它数据也凸显出经济前景改善。上月消费者物价录得近四年来最大升幅，制造业产出稳步增长。数据发布的前一天，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话暗示，存在下月升息的可能性。

“年初美国经济的增长动能相当强劲，”BMO Capital Markets的高级经济学家Jennifer Lee说，“今天上午的报告使美联储在本季度采取行动的动力有所增加。虽然我们仍认为(3月)不会升息，但情况变得很微妙。”

商务部称，上月零售销售增长0.4%，12月的零售销售被上修至增长1.0%，前值为增长0.6%。尽管汽车销售录得10个月来最大降幅，但零售销售整体仍然增长。

与去年1月相比，零售销售增长5.6%。扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售增长0.4%，与12月的增幅一致。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分关联最大。

经济学家原本预计上月零售销售增长0.1%，核心销售增长0.3%。

数据发布后，美元兑一篮子货币升至一个月高位，美债价格下跌，美股基本持平。

1月零售销售数据相当强劲，支撑了第一季经济增长将加速的观点。第四季经济增长年率为1.9%。亚特兰大联储现预计第一季经济增长年率为2.7%。

劳工部在另外一份报告中称，上月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，为2013年2月以来的最大增幅。12月增长了0.3%。CPI急升，反映了汽油、服装和汽车等商品价格上升。

截至1月的12个月中，CPI上升了2.5%，为2012年3月以来的最大同比升幅，12月CPI同比上升了2.1%。通胀出现上升趋势，因在全球需求增强的带动下，能源和其它商品价格反弹。

**通胀攀升**

扣除食品和能源成本的所谓核心CPI上月增长了0.3%，12月增长0.2%，1月核心CPI同比增长2.3%，12月增长了2.2%。

美联储的通胀目标是2%，其跟踪的通胀指标当前为1.7%。国内需求增强，加上通胀不断攀升，劳动力市场收紧，可能允许美联储今年至少升息两次。

叶伦周二告诉国会议员，“迟迟不撤走宽松举措将是不明智的”。美联储去年12月将隔夜利率目标区间上调25个基点，至0.5-0.75%，并预计今年升息三次。

在今天发布的第三份报告中，美联储称， 1月制造业产出增长0.2%，与12月的增幅一致。矿业产出急升2.8%，油气钻探活动进一步增加。

上月零售销售增长，受电子产品和电器商店销售大涨1.6%提振，这是该类商店销售自2015年6月以来的最大增幅，12月为下降1.1%。建材商店销售增长0.3%。

服装店销售跳升1.0%，为近一年来的最大增幅。百货店销售攀升1.2%，为2015年12月以来的最大增幅。

百货店销售一直受到以亚马逊(AMZN.O)为首的网络零售商的冲击，导致包括梅西百货(M.N)、Sears(SHLD.O)和Abercrombie & Fitch (ANF.N)等在内的部分零售商宣布关闭部分店面。

上月网络零售商销售持平，12月时急升1.9%。餐馆和酒吧销售增长1.4%，体育用品和爱好商店销售增长1.8%。

但汽车经销商销售下降1.4%，为2016年3月以来最大降幅，12月急增3.2%。汽车价格上涨0.9%，为2009年11月以来最大涨幅。(完)