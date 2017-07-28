综述：美国第二季GDP增长料提速 得益于消费者支出和企业投资扩大

2017年1月10日，美国加州一家新建的沃尔玛店面，工作人员在摆放货品。

路透华盛顿7月28日 - 美国第二季经济成长可能有所加快，因为消费者扩大支出，企业加大设备投资，这将证实年初的疲软表现只是暂时性的。

根据路透对分析师的调查，4-6月的第二季GDP环比年率可能增长2.6%。不过该项调查是在周四相关数据公布之前进行的。美国周四公布的数据显示，6月商品贸易逆差大幅下降，批发(趸售)和零售库存均强劲增长。

这个数据促使分析师将GDP增长预估最高上调至3.5%，是第一季1.4%增速的两倍还多。美国商务部将在周五1230 GMT公布第二季GDP初值。

鉴于经济增速反弹、就业市场收紧，美联储很可能宣布在9月开始缩表，并且今年还会展开第三次升息。美联储目前持有4.2万亿美元的美国公债和抵押支持证券。

“美联储肯定期待GDP增势反弹。在当前经济周期中，经济保持适度的扩张，”Wells Fargo Securities资深经济分析师Sam Bullard称。“这会允许实施进一步收紧货币政策的计划。”

美联储周三维持利率不变，称预计“相对短期内”将开始缩减所持巨量公债。

即使GDP增长在第二季重拾动能，但全年增幅也可能不会超过2.5%。总统特朗普此前对2017年经济增长设定的宏大目标为3.0%。

虽然特朗普政府誓言要削减企业和个人税，这是其亲商议程的一部分，但共和党在国会通过医保改革法案的努力遇挫，已经让分析人士对财政刺激的前景持有疑虑。迄今为止，华府的僵局还未伤害企业和消费者的信心。

消费者支出复苏可能是第二季经济增长回升的主要原因。第一季消费者支出增长1.1%，为一年来的最糟表现。消费者支出在美国经济中占逾三分之二的比例。

“我有点担心今年下半年的消费情况，因为薪资增长缺乏动能，”Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet称。“要想让消费继续引领经济成长，薪资增长需要加快。”

薪资年度增幅一直难以突破2.5%。

**企业支出料增加**

企业在设备方面的支出增速预计高于第一季的7.8%，为连续第三季增长。对油气井等非住房建筑的投资可能成为提振第二季GDP增长的又一个因素。

虽然企业可能继续小心翼翼地管理其库存，但他们似乎在某些领域增加投资。库存投资料对经济成长产生中性影响，或者略微拉动经济成长，第一季则让经济增速减少了1.1个百分点。

同样的，贸易预计未能或者只略微拉动经济成长，而其第一季为经济成长做出了0.2个百分点的贡献。

住房可能拖累了第二季经济增长。此前住宅建设投资连续两个季度都对GDP增长构成支撑。预计汽车生产继第一季下滑后已反弹。

除了第二季GDP数据，政府还将公布回溯到2014年的数据修正值，其中包括第一季GDP预估。分析师预计成长形势变化不大。他们认为季节性因素将导致首季GDP增长疲弱。

在2018年公布GDP系列数据的全部修正值时，政府承诺全面解决所谓的残留季节性(residual seasonality)问题。

“我们粗略估计，按净计算修正幅度将接近零水平，”摩根大通驻纽约的分析师Daniel Silver说道。“‘残留季节性’的问题可能贯穿即将公布的修正数据。”(完)