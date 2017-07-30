综述：美国第二季GDP加速增长 但薪资增长持续慢半拍

路透华盛顿7月28日 - 美国经济第二季加速成长，因消费者增加支出，企业提高在设备方面的投资，但薪资增长持续低迷，给增长前景蒙上阴影。

商务部周五称，4-6月期间国内生产总值(GDP)初值为环比年率增长2.6%，其中贸易作出贡献。该增速相比第一季下修后的增长1.2%提高一倍多。

但尽管第二季失业率平均为4.4%，但薪资增长速度下降。通胀也下滑，看来弱化美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年再次升息的可能性。

“尽管增长强劲，但薪资压力较低给美联储提供了大量时间，与极为‘缓慢’的收紧周期相呼应，”德意志银行驻纽约G10外汇策略研究主管Alan Ruskin称。“支持美联储温和派的证据比强硬派的多。”

数据公布后美债价格上涨，但回吐涨幅，因油价触及两个月高位。美元指数.DXY下跌，美股多数下滑。

经济分析师预计，美联储9月会宣布开始缩减4.2万亿(兆)美元的美债和抵押支持债券组合。

美联储周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。[nL3S1KH6DS]

第二季GDP的增长符合分析师预期。第一季GDP成长率的前值为成长1.4%。

2017年上半年经济增长1.9%，因此全年经济增长可能无法超过2.5%。而美国总统特朗普的雄伟目标是2017年增长3.0%。

特朗普与纽约执法官员谈话时赞扬GDP数据，称是本届政府取消一些企业和环境管制的结果。

但分析师对特朗普推进大规模减税的承诺感到怀疑，周五该党未能在参议院通过废除2010年前总统奥巴马医保法案部分条款。

目前为止，华府的政治僵局尚未损及企业或消费者信心。

**消费带动增长**

消费支出反弹，是第二季经济增长加速的主因。占美国经济比重达三分之二的消费支出增长2.8%，较第一季的增长1.9%有所提高。

但尽管就业市场接近充分就业，但薪资增长迟滞，有人担心消费者支出第三季可能放缓。

劳工部周五公布的数据显示，4-6月季度薪资增长0.5%，第一季增幅曾提高至0.8%。

薪资较上年同期增长2.3%。但信息、金融和自然资源领域的薪资增长强劲。

“就业市场收紧应会给薪资增长带来上行压力，但鉴于生产率状况，雇主或将尽可能的不加薪，”纽约RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。

第二季通胀低迷。美联储比较偏好的、扣除食品和能源价格个人消费支出(PCE)物价指数增长0.9%。

这是逾两年来最小增幅，第一季增长了1.8%。

另一项衡量通胀压力的指标--国内采购物价指数上涨0.8%，前季增长2.6%。

第二季企业帮忙扛住经济，设备支出跃增8.2%，为近两年最快，连续第三季增长。

矿业开采等支出增长116.7%，低于第一季的劲增272.1%。因此，非住宅设施的投资增长4.9%，低于1-3月季度的强劲增长14.8%。

尽管第二季企业继续谨慎管理库存，但在一些方面增加支出。库存投资对GDP无功无过，第一季造成1.46个百分点的拖累。

贸易为增长贡献0.18个百分点，连续第二季带来提振。

上季度房地产拖累增长，房屋建造投资萎缩6.8%，为近七年最差表现。汽车生产连续第三季下滑，政府支出在前季下降后反弹。

政府同时还公布了回溯到2014年的修正值，显示增长状况基本一致。

美国GDP互动英文图表：tmsnrt.rs/1jLPbzV(完)