综述：美国第四季成长放缓 但消费者支出强劲

路透华盛顿2月28日 - 第四季美国经济增长步伐放缓，与初值一致，看似仍在适度增长的轨道上。美国新任总统特朗普承诺，将重振制造业，保护就业。

特朗普承诺，将通过增加基建支出、全面减税和放松监管来提振经济，使增长年率达到4%。预计他将在周二晚间在国会发表讲话时，阐述其促成长计划的部分内容。

美国商务部报告，第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.9%，因企业和政府投资被下修，与强劲的消费者支出相互抵销。

今日公布的修正值与初估值一致，第三季GDP增长年率为3.5%。

美国经济2016年增长1.6%，为2011年以来表现最差的一年，2015年增幅为2.6%。

“特朗普经济刺激计划的规模和构成尚不得而知，不过，可能会在今年剩余时间和之后数年进一步提振经济，”加州州立大学海峡群岛分校经济学教授Sung Won Sohn表示。

特朗普在去年竞选时承诺，将把GDP增长年率提升至4%，并在上周表示，将宣布一项“重大”税改计划。白宫称，计划将包括削减企业和个人税率。

税改目前仍只是一张空头支票，不过，美国财长努钦周日表示，特朗普会在国会演讲时披露其税改计划的部分内容。

接受路透访问的分析师之前预计，第四季GDP增长年率被上修至2.1%。

商务部在今日公布的另一份报告中称，1月商品贸易逆差扩阔7.6%，至692亿美元。批发库存上月减少0.1%，零售库存增长0.8%。

不过，不包括汽车的零售库存持平，12月为增长0.3%。分析师称，商品贸易逆差扩阔，以及库存疲弱，可能给首季GDP增长预估带来下档风险。目前的预估为增长2%左右。

“从目前的情况看，贸易可能给首季GDP增长造成0.5个百分点的拖累，库存的影响可能接近中性，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

贸易逆差给第四季GDP增长构成了1.7个百分点的拖累，库存则贡献了0.94个百分点。

分析师预计首季经济适度增长，这表明，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会保持循序渐进升息的步伐。

周二，美国公债价格上涨，美元兑一篮子货币.DXY下跌，美股回落。

**国内需求强劲**

第四季消费者支出增幅被大幅上修至3.0%，前值为增长2.5%。国内民间需求增幅为3.0%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

内需的增长在一定程度上刺激了进口，给GDP增长带来拖累。在就业市场收紧和家庭信心急升的背景下，消费者支出还有进一步增长的空间。

今日出炉的第三份数据是，世企研报告，美国2月消费者信心指数跳增3.2%，至114.8,为2001年7月来最高。消费者仍对就业市场持乐观看法，因预期薪资会增长。

第四季企业投资数据被下修。设备支出增幅被下修至1.9%，初值为增长3.1%。企业投资为第四季GDP增长贡献了0.17个百分点，初值为0.30个百分点。

油价下跌导致对机械设备的需求减弱，在一定程度上抑制了企业支出。不过，企业投资可能会加速。

今日的第四份数据是，2月供应管理协会(ISM)芝加哥采购经理人指数(PMI)急升7.1点，至57.4，为2015年1月以来最高，因新订单强劲增长。

这与其它地区的制造业数据相互呼应，反映出该行业在经历了一年多的艰难时期后，呈现出一派欣欣向荣的景象。

制造业复苏主要受油价上涨推动。油价上涨带动矿业勘探和油井投资强劲反弹。第四季矿业勘探和油井支出急增23.6%，第三季为下降30.0%。

住宅建设支出被下修至增长9.6%，初值为增长10.2%。另一份数据显示，美国房价12月同比增长5.6%，11月为增长5.2%。

房价上涨是因可供销售的房屋库存短缺。

第四季政府支出增长率被下修至0.4%，初值为增长1.2%。政府支出未给第四季GDP增长作出贡献。(完)