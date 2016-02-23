综述：美国楼市数据强劲 但消费者信心下滑

路透华盛顿2月23日 - 美国1月成屋销售意外上涨，达到六个月高位，是美国经济在全球增长放缓、金融市况收紧的背景下仍稳固增长的最新迹象。

周二发布的另一数据也反映出房屋市场强劲，12月房价稳步增长。但股市大跌令本月消费者信心下滑，经济前景展望因此缓和下来。

“房屋市场方面传来好消息，抵销了消费者信心下滑的影响，金融市场在过去几周趋稳，有关‘衰退’的猜测有所缓解，2月的一些跌幅可能被收复，”BMO Capital Markets高级分析师Jennifer Lee称。

全美不动产协会(NAR)称，1月成屋销售增长0.4%，年率为547万户，为去年7月以来最高，也是2007年以来的第二高。

美国东北部地区的销售增长强劲，尽管1月底该地区遭受了大规模雪暴，中西部地区销售也增长。分析师原本预计上个月成屋销售减少2.9%，至532万户。

成屋销售同比增长11%，为自2013年7月以来的最大同比涨幅。

另外一份报告显示， 12月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价同比上涨5.7%，追平前一个月的涨幅。12月房价经季节调整后较上月增长0.8%。

之前发布的零售销售、工业生产和就业数据，加上最新的楼市报告，表明经济增长继去年第四季严重放缓后已重拾一些动能。

持续不断地传来的乐观经济数据，应能缓解对经济的担忧。对衰退的忧虑、油价大幅下挫引发了全球股市近期的一波抛售潮，令金融市场状况收紧。

今天发布的第三份报告显示，股市遭抛售打击了本月的消费者信心。世界大企业研究会称，消费者信心指数从1月的97.8下滑至92.2。

世企研称，本月家庭对短期前景变得更悲观，消费者对企业状况、个人金融状况感到忧虑，对就业市场前景的担忧程度略轻。

美国金融市场基本未受今日好坏不一的数据影响，因为投资者将注意力集中在油价上。

美国股市下跌，美国最大豪宅建筑商Toll Brothers Inc(TOL.N)下跌，尽管该公司发布季度营收大涨。

德国发布疲弱数据后，美元兑欧元上涨。美国公债价格下跌。

**房屋紧缺**

楼市持续受助于劳动力市场紧张。就业市场吃紧开始推升薪资的增长，带动了家庭的组建。1月首次购房者占成屋销售的32%，高于去年同期的28%。

尽管住宅房屋建设仅占国内生产总值的很小部分，但地产市场对经济的影响范围较大，有助于维持经济增长。

尽管地产市场强劲，可供出售的房屋紧缺仍是一个挑战。1月市场上未售出的房屋比去年12月增加3.4%，至182万户，但较去年同期减少2.2%。

按照1月的销售速度，仅需要4个月市场上就无房可售，12月时需要3.9个月。市场上有六个月的供应量被看作是供需之间达到健康的平衡。(完)