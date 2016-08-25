综述：美国7月成屋销售下降 但房价上涨表明楼市强势依旧

路透华盛顿8月24日 - 美国7月成屋销售下降，降幅超预期，结束了之前四个月连涨的态势，因库存紧缺限制了买家的选择，但房价进一步上涨，表明楼市根基仍然稳固。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋销售下跌3.2%，年率为539万户。

接受路透访查的分析师预估7月成屋销售下滑0.4%，年率为551万户。二手房销售同比下降1.6%。

“库存严重短缺，并进而影响到买家对房价的承受力，这是上月全国成屋销售大幅下滑的罪魁祸首，”NAR的首席经济学家Lawrence Yun表示。

数据公布后，美国公债价格小幅扩大跌幅。美元基本持稳，美股小跌。PHLX房屋类股指数.HGX回落0.57%。

就业市场供应收紧，推动薪资稳步上涨，加之抵押贷款利率接近历史低位，在这样的大背景下，7月成屋销售下滑的情况可能是暂时的。

美国政府周二报告，7月新屋销售攀升至九年高位。楼市荣景，以及强劲的消费者支出预计将在第三季支撑经济成长。

经济学家认为，2007-2009年经济危机后，千禧代的就业前景改善，这将会驱动楼市需求。

美国25-34岁年龄层的失业率自去年1月以来大幅下降，就业比例触及2008年9月以来最高水平。7月达成的交易中，首次购房人的占比为32%，高于上年同期的28%。

“今年以来，我们一直预期楼市将会上涨，且认为，楼市强势和消费者支出将会带动经济增长，”M Science的首席经济学家Steve Blitz表示，“我们看涨楼市的基本观点植根于，25-34岁年龄层的就业率反弹，领薪受雇的时间增加，以及抵押贷款利率处于低位等。”

**库存紧缺**

7月，东北部、南部和中西部地区成屋销售下滑，但西部地区增长2.5%。

市场上的待售房屋数量增加0.9%，至213万户。但相对于上年同期，供应下降了5.8%。以7月的销量计算，需要4.7个月的时间来消化现有房屋库存，高于6月4.5个月。经济学家认为，六个月的去库存周期才是良性的楼市供需平衡状态。

7月房屋在市场上待售的时间通常为36天，高于6月的34天，但低于上年同期的42天。另外，流入市场的提前止赎房屋数量逐步枯竭，这是导致供应吃紧的另一个原因。

7月提前止赎房屋在总成交量中的占比下降至5%，为2008年10月以来最低水平，6月为6%。

由于供应仍然不足，上月房价中值较上年同期攀升了5.3%，至24.41万美元。NAR称，房价节节攀升给估值带来麻烦，进而导致房屋的交割被推迟。

“过去一年，估值相关的合约问题明显增加，这是过去三个月房屋交割被推迟的根本原因，”NAR总裁Tom Salomone说。(完)