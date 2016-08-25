综述：美国7月成屋销售下降 但房价上涨表明楼市强势依旧

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透华盛顿8月24日 - 美国7月成屋销售下降，降幅超预期，结束了之前四个月连涨的态势，因库存紧缺限制了买家的选择，但房价进一步上涨，表明楼市根基仍然稳固。
全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋销售下跌3.2%，年率为539万户。
接受路透访查的分析师预估7月成屋销售下滑0.4%，年率为551万户。二手房销售同比下降1.6%。
“库存严重短缺，并进而影响到买家对房价的承受力，这是上月全国成屋销售大幅下滑的罪魁祸首，”NAR的首席经济学家Lawrence Yun表示。
数据公布后，美国公债价格小幅扩大跌幅。美元基本持稳，美股小跌。PHLX房屋类股指数.HGX回落0.57%。
就业市场供应收紧，推动薪资稳步上涨，加之抵押贷款利率接近历史低位，在这样的大背景下，7月成屋销售下滑的情况可能是暂时的。
美国政府周二报告，7月新屋销售攀升至九年高位。楼市荣景，以及强劲的消费者支出预计将在第三季支撑经济成长。
经济学家认为，2007-2009年经济危机后，千禧代的就业前景改善，这将会驱动楼市需求。
美国25-34岁年龄层的失业率自去年1月以来大幅下降，就业比例触及2008年9月以来最高水平。7月达成的交易中，首次购房人的占比为32%，高于上年同期的28%。
“今年以来，我们一直预期楼市将会上涨，且认为，楼市强势和消费者支出将会带动经济增长，”M Science的首席经济学家Steve Blitz表示，“我们看涨楼市的基本观点植根于，25-34岁年龄层的就业率反弹，领薪受雇的时间增加，以及抵押贷款利率处于低位等。”
**库存紧缺**
7月，东北部、南部和中西部地区成屋销售下滑，但西部地区增长2.5%。
市场上的待售房屋数量增加0.9%，至213万户。但相对于上年同期，供应下降了5.8%。以7月的销量计算，需要4.7个月的时间来消化现有房屋库存，高于6月4.5个月。经济学家认为，六个月的去库存周期才是良性的楼市供需平衡状态。
7月房屋在市场上待售的时间通常为36天，高于6月的34天，但低于上年同期的42天。另外，流入市场的提前止赎房屋数量逐步枯竭，这是导致供应吃紧的另一个原因。
7月提前止赎房屋在总成交量中的占比下降至5%，为2008年10月以来最低水平，6月为6%。
由于供应仍然不足，上月房价中值较上年同期攀升了5.3%，至24.41万美元。NAR称，房价节节攀升给估值带来麻烦，进而导致房屋的交割被推迟。
“过去一年，估值相关的合约问题明显增加，这是过去三个月房屋交割被推迟的根本原因，”NAR总裁Tom Salomone说。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。