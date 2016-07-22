综述：美国6月成屋销售强劲增长且企业裁员处于低位 凸显美国经济强劲

路透华盛顿7月21日 - 美国6月成屋销售触及近九年半最高水平，因低利率吸引首次购房者进入市场，加之上周初请失业金人数下降，凸显美国经济强劲。

尽管周二发布的另外一份报告显示，本月大西洋沿岸中部地区工厂活动萎缩，但新订单和出货量急升，表明回落只是暂时的。

“经济表现不错，经受住了全球动荡局势的考验，在楼市和消费者支出强劲增长，部分阴云正在消散，从数据角度看，夏季经济表现不错，”渣打银行美国经济学家Thomas Costerg称。

全美不动产协会(NAR)称，上月成屋销售增长1.1%，至年率557万户，为2007年2月以来最高水平。

这已经是连续第四个月出现增长，累积较去年同期增长了3%。路透调查的经济学家预计6月销售将下滑至548万户。

首次购房者是推动销售的主力军，占6月交易的33%，为2012年7月以来的最高占比，5月和去年同期均为30%。

首次购房人数增加，是因为美国抵押贷款利率触及2013年以来最低水平，因押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)将对升息保持谨慎。首次购房者进入楼市被认为对保持楼市强劲至关重要。

英国6月23日公投决定退欧，也扶助压低购房者的借贷成本，因投资者涌向美国公债避险。

劳动力市场强劲也给楼市带来支撑，但销售受到可上市出售房屋持续短缺的抑制，进而导致房价居高不下。上月上市出售的成屋为212万户，较前月减少0.9%。

6月成屋销售中间价较去年同期上涨4.8%，至创纪录的24.77万美元。

“我们预计今年下半年市场将继续保持强劲，受就业岗位强劲增长、抵押贷款利率处于低位，以及对经济复苏仍充满信心等因素支撑，”道明证券的副首席经济学家Millan Mulraine称。

包括建筑商、建筑产品和抵押贷款公司在内的一个广泛的PHLX楼市指数.HGX下跌0.14%，跟随美国股市小幅下跌的走势。

**就业市场坚挺**

美元兑一篮子货币持平，此前欧洲央行没有暗示一定会在9月进一步放宽政策以支持经济增长。美国公债价格下挫。

劳工部在另外一份报告中称，截至7月16日当周，上周初请失业金人数下降1,000人，经季节调整后为25.3万人，为4月以来的最低水平。4月中时该指标接近43年低位24.8万人。

经济学家原本预计，最新一周初请失业金人数升至26.5万人。低于30万人是表明就业市场强劲的门槛，这一指标已经连续72周低于该门槛，为1973年以来最长的跨度。

上周初请失业金人数四周均值减少1,250人，至25.775万人。该指标被认为可更好地反应就业市场趋势，因去除了周与周之间的波动。

上述数据被包含在7月非农就业岗位的调查的周期内，6月和7月之间初请失业金人数四周均值减少了9,000人，表明本月就业岗位增长仍强劲。6月美国新增就业岗位28.7万个，为今年迄今最多。

“初请失业金数据继续暗示，裁员数量非常低，7月就业报告将继续保持强势，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称，“从随时可上岗的未充分利用劳动力来看，这些数据显示劳动力市场进一步收紧。”

劳动力市场强劲，推高了消费者支出和楼市，进而提振经济增长。

根据路透调查的经济学家，预计政府在下周报告第二季经济增长年率为2.6%，今年第一季经济仅增长1.1%.

在第三份报告中，费城联储称，7月制造业指数从6月的4.7跌至-2.9，但新订单分项指标从6月的-3.0急升至11.8，出货量从6月的-2.1反弹至6.3。

美元走强、全球需求疲弱削弱了美国的出口，进而打击了制造业，企业减少过剩库存的努力也抑制了制造业活动。低油价也给制造业带来压力，因能源公司为应付利润下滑而减少资本支出。(完)