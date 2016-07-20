综述：美国房屋开工增幅超预期 但劳动力和土地供应短缺制约增长势头

路透华盛顿7月19日 - 美国6月房屋开工增幅超预期，因建筑活动全面升温，但4、5两月数据被下修，反应出第二季房屋建设活动处于原地踏步的状态。

美国商务部报告称，6月房屋开工急增4.8%，经季节性调整后年率为119万户。4、5两月的数据被下修，在一定程度上削弱了报告的积极影响。上月建筑许可增长1.5%，至115万户。

“建筑商仍忙于建造新屋，但势头看似有所减弱，建筑许可申请和建筑活动增长不再像之前那么强劲，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff标示。

经济学家曾预计，6月房屋开工将增至117万户。第二季房屋开工仅略高于首季月均值，表明住宅建设对第二季国内生产总值(GDP)增长的提振可能不大。

不过，继强劲的就业、工业生产和零售销售等数据后，此份报告是反应在首季成长大幅放缓后，第二季成长加速的最新力证。

房屋开工数据公布后，亚特兰大联储维持第二季GDP年按年增长2.4%的预估。美国经济首季增长1.1%。

标普500指数房屋建筑商指数.SPLRCHOME回落0.31%，与大盘普跌走势一致。全美最大房屋建筑商D.R. Horton Inc(DHI.N)回落0.44%；Lennar Corp(LEN.N)下挫0.22%。

美元指数.DXY攀升至四个月高位，美国公债价格上扬。

**劳动力和土地供应短缺**

就业市场改善，以及租房需求增加扶助支撑楼市，但劳动力和土地供应短缺制约了房屋建筑活动。

周一公布的一项对房屋建筑商的调查显示，部分市场表现疲弱，建筑商称，主要受累于监管阻力，以及土地和劳动力供应短缺。

上月在楼市占比最大的独栋屋开工率急升4.4%，至77.8万户。四大区域齐头并进，东北部猛增31.6%，中西部增长7.3%。

但上月独栋屋建筑许可仅增长1.0%，至73.8万户，预示着独栋屋建筑活动短期内可能会放缓。

“新屋需求仍因房贷利率处于纪录低位而受到良好支撑。可能需要加快建筑许可的审批进程，才能防止出现新屋建设跟不上需求的情况，”BMO Capital Markets的高级经济学家Sal Guatieri表示。

波动性较高的多户房屋开工率上月跳增5.4%，至41.1万套。多户房屋仍因租房需求强劲而受到支撑，部分美国人仍对之前的楼市崩盘心有余悸。

但经济学家认为，楼市进一步上行的空间有限，称很多需求已经被满足。部分城市的公寓租房增长已开始放缓，空置率已有所上升。

“仍有大量新房在建，且行业报告显示，租房空置率从低位反弹，房租涨速放缓，”摩根士丹利经济学家Ted Wieseman说。

6月多户房屋建筑许可增长2.5%，至41.5万套。(完)