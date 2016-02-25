（更正）综述：美国新屋销售骤降未撼动楼市复苏大势 服务业萎缩疑被夸大

(更正：最后一段译文有误，应为“新屋房价中值较上年同期下降4.5%至27.88万美元”，而非“新屋房价中值较上年同期的27.88万美元下降了4.5%”)

路透华盛顿2月24日 - 美国1月新屋销售从10个月高位大幅回落，因西部地区的销售急剧下降，但楼市复苏的大趋势仍未改变。

周三公布的另一项数据显示，2月初服务业萎缩，为2013年10月以来首次，因担忧经济前景。恶劣天气也限制了服务业活动。

美国商务部报告，1月新屋销售骤降9.2%，经季节性调整后年率为49.4万户，12月急增带来的涨幅几乎消失殆尽。12月数据修正后为54.4万户。

接受路透访查的分析师预计，1月新屋销售下滑至52万户。新屋在整体楼市的占比约为8.3%。

西部地区的新屋销售急挫32.1%，至11万户，为2014年7月以来最低，百分比跌幅为2010年5月以来最大。该地区的房价因库存紧缺而大涨。

尽管在1月底遭遇暴风雪袭击，东北部地区的销售仍增加了3.4%。中西部地区的销售回落了5.9%，人口稠密的南部地区增长了1.8%。

数据公布后，美国金融市场几无变动，因投资者聚焦油价下跌，无暇他顾。

尽管新屋市场看似有所降温，1月建筑活动减少，且2月房屋建筑商信心回落，但总体来看，楼市仍然因就业市场供应收紧而受到支撑。就业市场改善扶助提振薪资增长和新家庭的组成。

周二的一项数据显示，1月成屋销售触及六个月高位，12月房价按年增长5.7%。尽管抵押贷款申请宗数下降，但保持了之前一周的半数增幅。

另一项数据显示，2月Markit美国服务业采购经理指数(PMI)初值降至49.8，为2013年10月以来首次降至萎缩区域。1月为53.2。

但因受访人将数据表现疲弱归因于东北部的恶劣天气，因此，此次数据可能有些夸大了服务业活动放缓情况。

目前，美元走强、油价重挫促使能源企业减支，以及全球需求疲弱等因素使美国经济如履薄冰，企业消化积压库存的努力也拖累成长，楼市的改善应有助于支撑经济。

美国经济第四季按年增长0.7%。根据当前的预估，首季成长年率将高于2%。

上月，市场上的新屋库存增加2.1%，至23.8万，为2009年10月以来最高水平。不过，楼市的整体库存仍然紧俏。

以1月的销售量计算，消化市场上的现有供应需要5.8个月，长于12月的5.1个月。新屋房价中值较上年同期下降4.5%至27.88万美元。(完)