综述：美国8月房价同比上涨5.1% 但10月消费者信心下滑

路透纽约10月25日 - 美国8月房价比去年同期上涨5.1%，因上市房屋数量减少，购房者不得不竞价购买，另外，抵押贷款利率处于低位，薪资有所增长以及低失业率也扶助提振房价走高。

标普/Case-Shiller周二发布的报告称，20个大都会地区房价较去年同期上涨5.1%，7月上涨5.0%。全国房价指数现在基本恢复到2008年金融危机前在2006年7月创下的纪录高位。

“所有20个大都会地区房价都较去年上涨，10个地区的房价年涨幅超过上月，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席、董事总经理David Blitzer称。

房价加速上涨，此前其它迹象也显示楼市复苏动能在增强。

美国9月成屋销售较8月增加3.2%，但上市可供销售房屋数量却较去年减少近7%，全国房地产经纪人协会上周称。9月，市场上仅有204万户成屋可供销售。

商务部早些时候发布的数据显示，9月，独栋房屋开工增长8.1%，但78.3万户的新屋开工年率仍远低于逾100万户的历史平均水平。

“需求很大，拥有房屋的热情仍很高，特别是年轻人、少数族裔和首次置业者等非常重要的群体，”地产数据供应商Zillow的首席经济学家Svenja Gudell称。

8月，经季节调整后的Case-Shiller全国房价指数比上月增长0.6%，10个大都会地区和20个大都会地区指数增长0.2%。

波特兰、西雅图和丹佛连续第七个月录得年度最大增幅，分别上涨11.7%、11.4%和8.8%，买家因加州矽谷地区房价太高而被挤出该地区。

2008年金融危机后，房价从2006年的峰值骤降35%，直到2012年3月才走出谷底，此后一路回升至距峰值水平仅差7.2%。

**消费者信心下滑**

10月，美国大型企业研究会消费者信心指数下跌至98.6，9月该指数为103.5，现状指数和六个月预期指数均走低。

根据汤森路透的预估，经济学家原本预计该指数10月将为101.5。

这项调查是消费者信心的晴雨表，受到密切关注，是衡量消费者对企业状况、短期前景、个人财务和就业信心的一项指标。

“10月的消费者信心回落，此前连续录得月度增长，”世企研负责经济指标的董事Lynn Franc称。

“消费者对当前企业和就业状况的评估下降，对近期前景的乐观情绪也有所回落，但对未来数月的收入预期基本保持不变。”

8月和9月美国新增就业岗位均值为16.1万个，低于前两个月17.8万个的均值，也低于2015年22.9万个的均值。

但9月失业率仍维持在5.0%的低位。

世企研报告还称，衡量消费者对当前经济状况的整体信心的现状指数从前月的127.9下降至120.6。衡量消费者对未来六个月经济表现信心的预期指数从9月的87.2下降至83.9。(完)