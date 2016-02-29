综述：美国成屋待完成销售触及一年低位 制造业数据疲弱

路透华盛顿2月29日 - 美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，因房屋供应短缺的情况持续，这可能导致在今春销售旺季来临前楼市活动放缓。

周一公布的另一项数据显示，本月中西部制造业活动萎缩，德州制造业活动仍然乏力，因制造业活动仍因美元强劲、全球需求疲弱和能源企业削减开支而受到制约。

近期公布的消费者支出、就业、工业生产和耐久财订单等数据都很强劲，今日的报告并未改变经济成长年率在第四季放缓至1.0%后重拾动能的观点。

“数据基调令人失望，反映出楼市和制造业表现疲弱，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

“不过，美国经济基本面仍对成长有支撑作用，经济复苏应在首季重拾动能。”

分析师预计美国经济首季成长年率超过2%。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国1月成屋待完成销售指数较上月下降2.5%，至去年1月以来最低106.0，预估为增长0.5%。NAR将销售下降归因于房屋库存减少，导致供应紧俏，限制了潜在买家的选择范围，并推高房价。

1月底东北部地区普降大雪被视为导致销售下降的另一个原因。接受路透调查的分析师预计，上月成屋待完成销售较前月增加0.5%。

**楼市复苏势头依旧**

美国股市周一上扬，因中国采取行动刺激放缓的经济，且油价上涨提振市场人气。美元指数.DXY小涨，美国较长期公债价格攀升。

签署了销售合同的房屋将在一到两个月后交房，届时成屋待完成销售将转变为成屋销售。1月成屋待完成销售意外下降，暗示成屋销售在前月增长0.4%后转弱。1月成屋待完成销售较上年同期增长1.4%。

东北部地区的成屋待完成销售急挫3.2%，中西部地区骤降4.9%。南部地区增长0.3%，但西部地区大幅下降4.5%，该地区因库存吃紧导致房价急升。

“尽管成屋待完成销售最近表现疲弱，但抵押贷款申请宗数等2月多数时间公布的其他一些楼市指标看起来却十分强劲，使我们对楼市将继续复苏抱存希望，”摩根大通驻纽约的分析师Daniel Silver表示。

另外，芝加哥供应管理协会报告，2月采购经理人指数(PMI)下跌8.0点，至47.6，因生产、新订单和未完成订单大幅下降。

2月芝加哥地区的制造业就业分项指标跌至2009年11月以来最低，且企业继续消化库存，库存连续第四个月减少。

还有一份报告显示，达拉斯联储报告，德州制造业2月萎缩，但萎缩的步伐有所放慢。

2月达拉斯联储制造业活动指数为负31.8，1月为负34.6。

供应管理协会(ISM)将于周二公布全国制造业调查结果，预计将显示，制造业下滑的势头有所企稳。

“我们仍认为制约制造业活动的因素已经开始消退，尤其是影响成长的汇率因素，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。(完)