综述：美国5月成屋销售攀升至九年高位 因抵押贷款利率处于历史低位

路透华盛顿6月22日 - 美国5月成屋销售升至逾九年高位，因抵押贷款利率处于历史低位，反映楼市强势依旧，应该有助于经济保持稳健增长的势头。

周三出炉的成屋销售数据十分喜人，且之前公布的零售销售和国际贸易数据也有不俗的表现，反映出美国经济第二季表现向好。5月就业岗位增长大幅放缓，令人质疑经济增长在首季几乎停滞后，能否在第二季重振旗鼓。

“毫无疑问，楼市复苏重回正轨，这应该会巩固市场信心，相信经济复苏正在向正确的方向迈进，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国5月成屋销售增长1.8%，年率为2007年2月来最高的553万户，预估为554万户。

4月成屋销售经修正后为增长1.3%，年率为543万户，前值为545万户。5月成屋销售同比增长4.5%。

数据公布后，美国金融市场反应冷淡，因在周四英国退欧公投结果揭晓前，投资者惴惴不安，无暇他顾。

不过，费城证交所房屋建筑类股指数.HGX上涨0.55%，全美最大房屋建筑商D.R. Horton Inc(DHI.N)上扬0.29%；Lennar Corp(LEN.N)升0.93%。

尽管成屋销售连续第三个月增长，但仍因房屋供应短缺而受到制约。

房屋供应短缺导致房价居高不下，并让部分首次置业者望房兴叹。上月，美国房价中值同比急升4.7%，至创纪录的23.97万美元。但与去年的增幅相比，仍是小巫见大巫。

推动楼市需求的原因包括，抵押贷款利率处于历史低位、部分年轻成年人找到工作导致新家庭的组成增加，以及上年纪的美国人迁入面积更小价格更低的房屋等。

根据美国住宅贷款抵押机构房贷美提供的数据，5月，美国30年期固定利率抵押贷款平均利率为3.6%，为2013年5月以来最低。另外，美国抵押贷款银行协会(MBA)公布的数据显示，上周抵押贷款申请宗数增加2.9%。

**低抵押贷款利率吸引换房买家**

“很显然，抵押贷款利率长时间处于历史低位吸引想要换房的买家进入市场，”富国证券的高级分析师Mark Vitner表示。

“几年前很多买家通过再融资压低了抵押贷款利率，如果要他们放弃可能会有些犹豫不决，但如今的抵押贷款利率与三年前基本相同。”

上月，东北部地区的成屋销售猛增4.1%，南部地区劲扬4.6%。西部地区的销售跳增5.4%，该地区的房价增幅也很大，因库存吃紧。

中西部地区的成屋销售上月骤降6.5%。不过，之前几个月增长十分迅猛。

尽管5月市面上待售房屋数量较前月增加了1.4%，至215万套，但比同比仍下降了5.7%。

5月，新上市房屋的销售周期为32天，为NAR开始编制该项数据以来的最短期限。4月为39天，上年同期为40天。

以5月销量计算，需要4.7个月的时间来消化目前的房屋库存，与4月持平。分析师认为，反应楼市供需平衡良好的库存周期为六个月。

分析师称，建筑商需要加大新屋建设力度，以满足压抑已久的需求。房价上涨的速度超过了薪资。尽管这可能增加首次置业的压力，但也提升了房屋所有人的房屋净值，从而促使部分房主出售其房屋。

“我们预计，房价温和上涨将会提升房主的房屋净值，从而导致库存增加，使成屋销售在年内保持持续增长的势头，”IHS Global Insight的美国分析师Kristin Reynolds表示。

5月，首次购房者所占比率从上月和上年同期的32%下降至30%。(完)