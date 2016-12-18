综述：美国房屋开工从九年高位急速回落 第四季成长预估可能被调降

路透华盛顿12月16日 - 美国11月房屋开工降幅超预期，从九年高位急速回落，因房屋建设活动全面下滑，这可能促使经济学家进一步下调第四季经济成长预估。

美国商务部周五报告，上月房屋开工骤降18.7%，经季节性调整后年率为109万户，百分比降幅为近两年最大。

房屋开工数据的环比波动通常很大。

不过，报告中也不乏亮点。10月房屋开工数据被上修，年率为134万户，创2007年7月以来最高水平，初值为132万户。另外，楼市中占比最大的独栋屋建筑许可上月升至九年高位。

经济学家之前预计，11月房屋开工年率降至123万户。本周稍早公布的数据显示，11月零售销售和工业生产疲弱，加之今日数据显示房屋开工骤降，可能导致第四季国内生产总值(GDP)增长预估被进一步下调。

亚特兰大联储现预计，美国经济第四季增长年率为2.4%。第三季强劲增长3.2%。

数据公布后，美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币基本持平。

上月全美四个地区的房屋开工均下降。10月房屋开工急增，拉大了建筑许可和房屋开工之间的差距。因此，市场普遍预计11月房屋开工会下降，以缩小两者间的差距。

在特朗普当选总统后，美国抵押贷款利率攀升至逾两年高位，尽管如此，楼市表现仍十分稳健。

周四出炉的一项调查结果显示，12月建筑商信心触及2005年7月以来最高水平，他们预计未来楼市销售强劲。

特朗普上月意外当选后，美债收益率急升，因投资者担心他提出的扩张性财政政策可能会推升通胀。抵押贷款利率紧随美国公债收益率而动。

根据房贷美提供的数据，自11月8日大选结束以来，30年期抵押贷款固定利率攀升了约60个基点，截至12月15日当周，平均为4.16%，创2014年10月以来最高水平。

上月，独栋房屋开工下降4.1%，年率为82.8万户。10月曾触及九年高位。

就业市场供应收紧，开始推动薪资上涨，楼市因此受到支撑。

波动性较大的多户房屋开工11月骤降45.1%，年率为26.2万套。

上月建筑许可下滑4.7%。独栋房屋建筑许可增长0.5%，至2007年11月以来最高。但多户房屋建筑许可猛跌13.0%。(完)