综述：美国成屋销售升至近10年高位 因买家为锁定低利率赶紧入市

路透华盛顿12月21日 - 美国11月成屋销售意外增长，达到近10年来的最高水平，因买家预计借贷成本会进一步上升，赶紧入市锁定低利率。

全美不动产协会(NAR)周三称，成屋销售连续第三个月增长，表明楼市在前两季给经济增长造成拖累后，将在第四季为经济增长做出贡献。

上月成屋销售增长0.7%，年率为561万户，为2007年2月以来最高水平，10月年率被下修至557万户，前值为560万户。

经济学家原本预计11月成屋销售下降1.0%，至年率550万户。销售较去年同期增加15.4%，东北部和南部的房屋销售上月增长，但中西部和西部房屋销售下跌。

房屋抵押贷款利率在特朗普11月8日赢得美国大选后急升，因市场认为，特朗普提出的增加基建支出的计划将会推高通胀。

根据美国住宅贷款抵押机构房贷美的数据，自大选以来，30年期固定房屋抵押贷款利率已经上涨了约60个基点，至4.16%的平均水平，为2014年10月以来最高。

预计房屋抵押贷款利率将进一步上升，上周美国联邦储备委员会(FED/美联储)将指标隔夜利率上调25个基点，至0.50-0.75%的区间，美联储预计明年将升息三次。

抵押贷款利率将会上升的预期，将犹豫不决的买家推向市场，这一趋势可能将延续至2017年初。美国抵押贷款银行协会(MBA)周三发布的另外一份报告称，上周申请购房贷款的人数较前周增加3%。

数据发布后，美元兑一篮子货币走低，美债价格上涨，美股基本持平，道指仍在挑战2万点大关。

PHLX房屋类股指数上涨0.40%。

**库存紧张**

尽管上月销售增长，但二手房销售仍受到房屋供应持续短缺的限制。劳动力市场供应吃紧，使年轻的成年人就业前景改善，新组建家庭数量增加，这扶助支撑楼市。

市场上的待出售房屋数较10月减少8.0%，至185万户，供应较去年同期减少9.3%，已经是连续第18个月同比下降。

按照11月份的销售速度，仅需要4个月就可以消化市场上的所有库存，低于10月时的4.3个月。市场上保持6个月的房屋供应量被看做是良性的供需平衡。

房屋供应短缺继续给房价带来上行压力，上月的房价中值为23.49万美元，较去年同期上涨6.8%。

房价上涨，导致房主的房产净值增加，鼓励部分房主将房屋放到市场上出售，但也令首次置业者购房更加困难。(完)