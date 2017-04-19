综述：美国3月房屋开工下滑 制造业产出受汽车生产拖累下降

路透华盛顿4月18日 - 美国3月房屋开工下滑，2月受异常温暖的天气影响建筑活动增加；制造业产出七个月来首次下降，进一步表明第一季经济增长出现急刹车。

上周发布的数据显示，3月零售销售连续第二个月下降，消费者物价也下滑，加上周二发布的疲弱数据，可能会降低美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的可能性。

“看似第一季经济增长放缓，美联储官员在再次升息前可能会采取观望态度，以等待经济反弹的迹象。到今夏经济前景才会拨开云雾见青天，”MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。

商务部称，3月房屋开工下降6.8%，经季节调整后年率为122万户，中西部地区的独栋屋房屋开工录得三年来最大降幅。

经济学家预计上月房屋开工降至125万户。较上年同期上升9.2%。

美联储在另外一份报告中称，3月制造业产出下降0.4%，受累于汽车和零配件产出急挫3%。

这是去年8月以来制造业产出首次下降，也是同期的最大单月降幅。但低温天气重现，导致公用事业产出创纪录地急升8.6%，扶助上月工业生产增长0.5%。

第一季制造业全行业产出增长年率为2.7%，继续保持受低油价、美元上涨和库存过剩长期拖累后的复苏势头。制造业在经济中的占比约为12%。

**第一季经济增长疲弱**

消费者和建筑支出以及库存投资报告表明，第一季经济增长大幅放缓，去年第四季国内生产总值(GDP)增长年率为2.1%。

亚特兰大联储现预计第一季经济增长0.5%，为三年来的最弱季度表现。美联储3月将隔夜利率上调25个基点，并预计今年再升息两次。

周二的疲弱报告，加上其它一些因素，将美元兑一篮子货币推至近三周低位，提振美债价格。

美国股市走低，还受到权重股高盛(GS.N)和强生(JNJ.N)发布令人失望的季度业绩拖累。

3月房屋开工下降，可能是因为温暖天气导致建筑活动被提前至2月。

在住宅市场占据最大比例的独栋屋房屋开工上月下跌6.2%，至82.1万户，从近九年半高位回落。上月受风暴影响，中西部地区的独栋屋房屋开工急挫35%。

这是2014年以来的最大跌幅，将房屋开工率推低至2015年8月以来的最低水平，中西部地区的独栋屋建筑许可下挫5.9%。

西部地区的独栋屋房屋开工也下跌5.5%，东北部地区持平，南部地区升3.2%。上月波动性较大的多户住宅开工下降7.9%，至39.4万户。

不过，楼市基本面仍然稳健。上月总体建筑许可增长3.6%，受助于多户住宅建筑许可跳增13.8%。

尽管上月独栋屋建筑许可下跌1.1%，但距离2月触及的逾九年高位仍不远。劳动力市场供应不断收紧，带来稳定的薪资增长，这正支撑楼市。

“今年两个月天气温暖，导致建筑活动提前，”PNC Financial首席经济学家Gus Faucher称，“住宅建筑活动继续缓慢复苏。”

但住宅市场仍受到可售房屋短缺的限制，建筑商未能补上这个缺口，称因存在包括劳动力和土地短缺，建筑材料价格上涨在内的一系列问题。(完)