综述：美国3月房屋开工下滑 制造业产出受汽车生产拖累下降

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿4月18日 - 美国3月房屋开工下滑，2月受异常温暖的天气影响建筑活动增加；制造业产出七个月来首次下降，进一步表明第一季经济增长出现急刹车。
上周发布的数据显示，3月零售销售连续第二个月下降，消费者物价也下滑，加上周二发布的疲弱数据，可能会降低美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的可能性。
“看似第一季经济增长放缓，美联储官员在再次升息前可能会采取观望态度，以等待经济反弹的迹象。到今夏经济前景才会拨开云雾见青天，”MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。
商务部称，3月房屋开工下降6.8%，经季节调整后年率为122万户，中西部地区的独栋屋房屋开工录得三年来最大降幅。
经济学家预计上月房屋开工降至125万户。较上年同期上升9.2%。
美联储在另外一份报告中称，3月制造业产出下降0.4%，受累于汽车和零配件产出急挫3%。
这是去年8月以来制造业产出首次下降，也是同期的最大单月降幅。但低温天气重现，导致公用事业产出创纪录地急升8.6%，扶助上月工业生产增长0.5%。
第一季制造业全行业产出增长年率为2.7%，继续保持受低油价、美元上涨和库存过剩长期拖累后的复苏势头。制造业在经济中的占比约为12%。
**第一季经济增长疲弱**
消费者和建筑支出以及库存投资报告表明，第一季经济增长大幅放缓，去年第四季国内生产总值(GDP)增长年率为2.1%。
亚特兰大联储现预计第一季经济增长0.5%，为三年来的最弱季度表现。美联储3月将隔夜利率上调25个基点，并预计今年再升息两次。
周二的疲弱报告，加上其它一些因素，将美元兑一篮子货币推至近三周低位，提振美债价格。
美国股市走低，还受到权重股高盛(GS.N)和强生(JNJ.N)发布令人失望的季度业绩拖累。
3月房屋开工下降，可能是因为温暖天气导致建筑活动被提前至2月。
在住宅市场占据最大比例的独栋屋房屋开工上月下跌6.2%，至82.1万户，从近九年半高位回落。上月受风暴影响，中西部地区的独栋屋房屋开工急挫35%。
这是2014年以来的最大跌幅，将房屋开工率推低至2015年8月以来的最低水平，中西部地区的独栋屋建筑许可下挫5.9%。
西部地区的独栋屋房屋开工也下跌5.5%，东北部地区持平，南部地区升3.2%。上月波动性较大的多户住宅开工下降7.9%，至39.4万户。
不过，楼市基本面仍然稳健。上月总体建筑许可增长3.6%，受助于多户住宅建筑许可跳增13.8%。
尽管上月独栋屋建筑许可下跌1.1%，但距离2月触及的逾九年高位仍不远。劳动力市场供应不断收紧，带来稳定的薪资增长，这正支撑楼市。
“今年两个月天气温暖，导致建筑活动提前，”PNC Financial首席经济学家Gus Faucher称，“住宅建筑活动继续缓慢复苏。”
但住宅市场仍受到可售房屋短缺的限制，建筑商未能补上这个缺口，称因存在包括劳动力和土地短缺，建筑材料价格上涨在内的一系列问题。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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