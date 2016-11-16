综述：美国10月零售销售数据强劲 强化12月升息预期

路透华盛顿11月15日 - 美国10月零售销售增幅超过预期，因家庭买入机动车等一系列产品，直指经济持续增长，可能允许美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下月升息。

美国商务部周二称，上月零售销售增长0.8%，也受到建筑材料需求上升推动，因在经历飓风马修后，受影响的家庭开始清理家园、修缮房屋。

“这是联储鸽派需要看到的增强他们12月升息信心的数据，经济表现不错，数据给未来数月经济前景带来利好，”MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。

9月零售销售数据从之前报告的增长0.6%上修至增长1.0%，这增添了报告的利好基调。9月和10月销售增长比去年同期共增长4.3%，为2014年初以来的最大两月增幅。

上月，扣除汽车、汽油、建筑材料、食品服务的零售销售跳升0.8%，9月数据被上修至增长0.3%。

这一所谓的核心零售销售数据与国内生产总值中消费者支出部分的对应关系最强。之前发布的数据为9月增长0.1%。

经济学家原本预计上月零售销售增长0.6%，核心零售销售增长0.3%。

在假日消费季即将到来之际，强劲的零售销售报告是一个好兆头。上周，梅西百货(M.N)和Kohl's(KSS.N)虽报告第三季销售下降，但均对假日购物季表示了乐观态度。

数据发布后，美债走高，股市上涨，美元兑一篮子货币基本持平。

**持续强劲增长**

9月核心零售销售数据被上修，暗示政府在本月稍晚将发布的国内生产总值终值数据时，可能将第三季2.9%的年增长率上修。

本月已发布的数据暗示就业市场快速收紧，制造业显现出回升的迹象，强劲的零售销售报告暗示经济活动在第四季度初加速增长。

亚特兰大联储将美国第四季经济成长预估由3.1%上调至3.3%，因10月零售销售意外强劲。

零售销售报告强化了联储将在12月13-14日的政策会议上升息的预期。利率前景还得到上周共和党总统候选人特朗普赢得大选带来美股上涨的提振。

美联储本月维持利率不变，但称其货币政策委员会“认为升息理据继续增强”。美联储继去年12月进行了近10年来的首次升息后一直按兵不动，主要由于对低通胀的担忧。

但通胀在缓慢提升。周二劳工部发布的另外一份报告显示，10月进口物价增长0.5%，9月增长0.2%。

在截至10月的12个月里，进口物价下降0.2%，为2014年7月以来的最小降幅，9月下降1.0%。

上月零售销售增长，受到汽车销售增长1.1%的驱动，9月汽车销售增长1.9%。因汽油价格上涨，加油站销售也增加2.2%，同样提振了零售销售数据。

建筑材料商店销售增长1.1%，9月增长1.8%。建筑材料销售增长反映在家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)(HD.N)周二发布的第三季获利和销售强劲的业绩上。

上月，线上零售商销售急升1.5%，亚马逊(AMZN.O)等线上零售商一直在从梅西百货和Kohl's等传统百货连锁店手中掠夺市场份额。

体育用品和兴趣用品店销售上涨1.3%，但餐馆酒吧销售下降0.7%，可能因为风暴天气使得人们不得不待在家里。家庭在服装、杂货和打扮修饰方面增加了开支，但减少了家具的购买。

“在大选结果带来的不确定性仍很高之际，10月的零售销售表现带来些许安慰，因美国经济的主要驱动力仍表现稳健，”富国证券资深经济学家Sam Bullard称。(完)