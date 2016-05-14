综述：美国零售销售增长强劲 提振经济前景

路透华盛顿5月13日 - 美国4月零售销售录得一年来最大增幅，因美国人增加购买汽车等其他一系列商品，表明经济在第一季几乎停滞后重获动能。

美国商务部周五报告零售销售大增，这给受需求疲弱打击的零售业带来提振。此前数日，包括梅西百货(M.N)和Nordstrom(JWN.N)等在内的主要零售商报告第一季销售骤降，并调低了全年获利预估。

“零售销售报告表明，最近有关美国消费者已停止消费的说法有些危言耸听，”Capital Economics美国经济学家Steve Murphy称。

上月零售销售急升1.3%，为2015年3月以来最大增幅，3月下跌0.3%。不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售上月增长0.9%，3月数据被上修为增长0.2%。

核心零售销售与国内生产总值中消费者支出部分最密切相关。

3月初值为增长0.1%，经济学家原本预计上月零售销售增长0.8%，核心零售销售增长0.3%。

消费者支出加速增长的迹象保持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)下个月升息的可能性。

“今日的数据大大增强了美联储内部主张6月升息委员的底气，但我们对这一观点是否会占主导仍持怀疑态度，除非6月初的就业数据特别强劲，”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

另外一份报告显示，5月初美国家庭对经济的信心跳涨至11个月高位，消费者支出前景受到提振。

密歇根大学称，消费者信心指数本月初增长6.8点至95.8，为去年6月以来最高。所有不同收入和年龄人群的信心均出现增长，低收入和年轻家庭的信心增加最多。

上月的强劲核心零售销售可能促使经济学家提高第二季国内生产总值预估，当前预计年增长率徘徊在2%左右。第一季经济增长大幅放缓至0.5%，去年第四季增长了1.4%。

但商务部周五发布的另外一份报告显示，3月企业库存增加0.4%，表明增长远快于最初的预估。

零售销售、建筑支出和工厂订单数据已经暗示，政府在本月稍后发布GDP数据修正值时，可以将增长预估提高至0.9%。

数据发布后，美元兑欧元和日圆上涨，美国政府公债价格下跌，美股走低。

过去一段时间零售销售疲弱，部分因为劳动力市场改善还没有带来薪资增长。经济学家还称，过去一年半因为汽油价格下跌而节省下来的部分开支被房租和医疗保健费用上涨所抵消。

美国最大连锁百货店梅西百货本周称，第一季同店销售下降5.6%，预计全年销售下跌3-4%。

Nordstrom公布，第一季开业一年以上的商店的同店销售下滑1.7%，将全年每股收益预估从3.1-3.35美元下调至2.5-2.7美元。

商务部报告显示，除建筑材料和园艺设备外，4月零售销售全面增长，汽车销售增长3.2%，为2015年3月以来最大增幅，3月下跌3.2%。

加油站销售增加2.2%，反映出最近汽油价格上涨。服装店销售急升1.0%，为2015年3月以来最大增幅。

在线零售销售急升2.1%，为2014年6月以来最大增幅，体育用品和个人爱好商店销售上月增长0.2%。

电子产品和电器店销售增长0.5%。但上月建筑材料和园艺设备店销售下跌1.0%，为去年8月以来的最大跌幅。餐馆和酒吧的销售增长0.3%。

劳工部发布的另外一份报告显示，生产者物价指数(PPI)上月攀升0.2%，3月下滑0.1%。在截至4月的12个月内，PPI持平，3月为下跌0.1%。

美元走强和油价下跌造成的影响继续抑制通胀。美元在2014年6月至2015年12月期间兑美国主要贸易伙伴货币上涨了20%。(完)