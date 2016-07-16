综述：美国6月零售销售和工业生产数据强劲 提振经济前景

2016年5月24,日，洛杉矶一家将开业的Whole Foods Market店内摆放的香蕉。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透华盛顿7月15日 - 美国6月零售销售增幅大于预期，因美国人增加了在汽车和其它多种商品上的支出，强化了第二季美国经济加速增长的观点。

周五发布的其它数据进一步提振了经济增长前景。6月工业生产录得11个月以来最大增幅，因制造业和公用事业产出强劲增长。国内支出改善带动通胀稳步上升。乐观的经济数据以及美股反弹走势可能允许美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年晚些时候升息。

“联储会乐见消费者支出持续增长和最新就业数据表现强劲，但很显然他们不急于收紧政策，”BMO Capital Markets资深经济学家Sal Guatieri称。“这两份报告可能小幅提高9月升息的机率。”

商务部报告，6月零售销售连续第三个月增长，增幅达0.6%，同比增幅为2.7%。5月增长0.2%。

扣除汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售增长0.5%，与5月增幅持平。核心零售销售与国内生产总值(GDP)报告中的消费者支出部分最为接近。

经济学家原本预计上月整体零售销售仅增长0.1%，核心销售增长0.3%。

在另外一份报告中，联储称上月工业产出增长0.6%，逆转了5月下跌0.3%的颓势。制造业产出增长0.4%，各个领域的生产普遍改善，其中汽车组装急升5.9%。公用事业产出增长2.4%，矿业产生增长0.2%。

美股上涨，因数据抵消了大银行业绩令人失望带来的影响，美元兑一篮子货币上涨，美债价格下跌。

**通胀上升**

国内需求强劲体现在消费者价格稳步增长上。劳工部在第三份报告中称，消费者物价指数(CPI)上月增长0.2%，与5月增幅一致，截至6月的12个月内，CPI增长1.0%，与5月升幅相同。

6月，扣除食品和能源成本的所谓核心CPI也增长0.2%，连续三个月录得相同增幅。核心CPI年增长率从5月的2.2%提高至2.3%。

这高于过去10年核心CPI的平均年增幅1.9%。美联储的通胀目标是2%，其跟踪的通胀指标目前为1.6%。

对通胀长期处于低位的担心是美联储上月维持利率不变的原因之一。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

本周出炉的其它数据包括，6月就业岗位急增，制造业和服务业活动加速扩张。6月核心零售销售强劲增长可能促使经济学家提高对第二季国内生产总值(GDP)的增长预估。

亚特兰大联储目前预计，第二季GDP年增长2.3%，今年第一季经济增长了1.1%。

美股反弹，薪资增长和储蓄增加，可能会继续支撑零售销售。

6月，建筑材料和园艺设备销售跳涨3.9%，为2010年4月以来最大升幅，帮助支撑零售销售增长。

线上零售销售增长1.1%，体育用品和爱好商店销售增长0.8%。

家具销售增长0.5%，也提振了零售销售。汽车销售微涨0.1%，5月曾下滑0.5%，美国人在美容方面的开销增加，汽油消费也提高，但减少了服装购买，在餐馆和酒吧的开销也下降。(完)