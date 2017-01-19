综述：美国12月消费者物价上升 受汽油价格和房屋租金上涨提振

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿1月18日 - 12月美国消费者物价上升，因汽油价格和房屋租金上涨，导致消费者物价出现两年半来最大年度升幅，暗示通胀压力可能正在积聚。
周三发布的其它数据显示，工业生产录得两年来最大升幅。通胀上升和经济增长加速，如果能够持续下去，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)以比当前预想的更快步伐升息。
“消费者物价上涨步伐进一步加快，可能巩固美联储将会更趋鹰派，可能加速收紧货币政策的观点，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。
劳工部称，上月消费者物价指数(CPI)升0.3%，11月升0.2%。在截至12月的一年内，CPI增长2.1%，为2014年6月以来的最大年度增幅。在截至11月的12个月内，CPI增长1.7%。
12月的CPI升幅符合经济学家预期。2016年CPI上涨2.1%，高于2015年0.7%的升幅。
通胀数据发布后，美元兑一篮子货币.DXY上涨，美债价格下跌，美股大多走高。
剔除食品和能源成本的核心CPI上月增长0.2%，与11月增幅一致。截至12月的全年，核心CPI增长2.2%，11月的年增幅为2.1%。
美联储设定的通胀目标是2%，其跟踪的通胀指标目前为1.6%。就业市场趋紧导致薪资上涨也是通胀上升的原因之一。
本月稍早的一份政府报告显示，12月平均时薪以2009年6月以来的最快速度增长。
价格压力可能继续保持上行势头，因预计即将就任的特朗普政府将实施财政刺激措施。商而优则仕的共和党人特朗普宣称，将增加基建支出和减少税收。他将于周五宣誓就职。
“随着劳动力市场继续收紧，我们预计企业，特别是劳动密集型的服务业企业，将把更大比率的成本增加转嫁给消费者，从而导致通胀攀升，”富国证券经济学家Sarah House称。
美联储预计今年升息三次，上月将指标隔夜利率目标区间提高25个基点，至0.5-0.75%。
**汽油价格攀升**
美联储周三发布的另外一份报告显示，工业生产上月增长0.8%，为2014年11月以来的最大增幅，凸显经济增长动能。
工业生产受到公用事业产出急升和制造业产出增长提振。
“制造业产出小幅增长，这是过去四个月里第三个月增长，这对过去两年来多数时间都停滞不前的制造业来说，是个积极的迹象，”花旗的经济学家Andrew Labelle称，“很显然，商品价格回升给制造业带来了提振。”
消费者通胀报告显示，汽油价格上月攀升3.0%，11月升2.7%。
12月楼市仍处于上行通道，房屋租金增长0.3%，第一居所屋主等价租金也上涨0.3%。2016年全年租金跳升4.0%。
上月，消费者的医疗保健支出增加，医疗护理成本增长0.2%，处方药价格也上涨0.2%，医院服务价格跳升0.3%。
一系列其它产品和服务的价格也上涨。汽车保险成本增长0.8%，机票增长1.9%，11月下跌1.3%。二手轿车和卡车价格上涨0.5%。
但超市和百货店商品价格没有上涨。上月食品价格连续第六个月持平，在家消耗食材成本连续第八月下降，服装价格连续第二个月下跌。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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