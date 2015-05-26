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债券 | 2015年 5月 26日 星期二 22:05 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行5月综合制造业指数为正1，4月为负3

路透5月26日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，5月综合制造业指数为正1，4月为负3。 以下为具体数据及分项：

5月 　4月 　3月 三个月均值　 制造业综合指数 1 -3 -8 -3

出货 -1 -6 -13 -7

新订单 2 -6 -13 -6 产能利用 7 -4 -7 -2 投入物价 　 0.70 0.69 0.62 -- 产出物价 　0.38 0.51 0.10 -- 制成品库存 21 18 25 21

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