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债券 | 2015年 6月 23日 星期二 22:01 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行6月综合制造业指数为正6，5月为正1

路透6月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，6月综合制造业指数为正6，5月为正1。 以下为具体数据及分项：

6月 　5月 　4月 三个月均值　 制造业综合指数 6 1 -3 1

出货 0 -1 -6 -2

新订单 11 2 -6 2 产能利用 6 7 -4 3 投入物价 　 0.92 0.70 0.69 -- 产出物价 　0.52 0.38 0.51 -- 制成品库存 31 21 18 23

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