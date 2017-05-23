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债券 | 2017年 5月 23日 星期二 22:11 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行5月综合制造业指数为正1，4月为正20

    路透5月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，5月综合制造业
指数为正1，4月为正20。

  以下为具体数据及分项：

                     5月     　4月    3月   三个月均值　 
 制造业综合指数      1        20        22        14
   出货              -2        25        17        13
   新订单       　    0        26        26        17
 产能利用            -9        22        21        11
 投入物价         　1.37      1.96      1.69      1.67
 产出物价           1.08      1.13      1.23      1.15
 制成品库存          15        18        20        18 (编译 刘静；审校 母红)
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