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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 22:00 BJT

表格：汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值降至73.2

路透纽约10月25日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值为73.2(路透调查预估为75.0)，初值为75.2

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者现况指数终值为89.9，初值为92.8

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者预期指数终值为62.5，初值为63.9

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数为2012年12月以来最低

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者现况指数为4月以来最低

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者预期指数为2011年11月以来最低

以下为详细数据:

10月终值 10月初值 9月 8月 7月 6月 5月

信心指数 73.2 75.2 77.5 82.1 85.1 84.1 84.5

现况指数 89.9 92.8 92.6 95.2 98.6 93.8 98.0

预期指数 62.5 63.9 67.8 73.7 76.5 77.8 75.8

一年通胀预期 3.0 2.9 3.3 3.0 3.1 3.0 3.1

五年通胀预期 2.8 2.8 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 (完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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