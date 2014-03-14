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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 22:08 BJT

美国数据：汤森路透/密西根大学3月消费者信心指数初值小跌，至11月来最低

路透纽约3月14日 - 周五公布的一份调查显示，由于对未来的预期降低，美国3月消费者信心指数温和下跌。

汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值降至79.9，低于2月终值81.6，也不及分析师预期的82，并创下11月以来最低。

3月消费者预期指数初值为69.4，也触及11月以来最低，2月终值为72.7。

3月消费者现况指数初值表现出色，由2月的95.4升至96.1，个人财务状况也小幅上升。(完)

(编译 李春喜 审校　利棣儿)
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