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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 23:07 BJT

美国数据：汤森路透/密西根11月消费者信心指数初值升至逾七年高位

路透纽约11月14日 - 周五公布的一份调查报告显示，11月美国消费者信心升至逾七年来最高，因失业率下滑以及汽油价格大跌，带动对现况和预期的观点。

汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数初值为89.4，为2007年7月来最高，不仅高于路透访查分析师预估中值87.5，而且还高于89.0的最高预估值。

11月现况指数由10月的98.3大涨至103.0，且高于预估的98.8。

消费者预期指数由79.6升至80.6，高于预估值80.2。

不过并非所有数据都很亮丽，对收入增长的预期仍低，尽管上升，但低于通胀预估。

“多数家庭仍预计生活水准下降，”调查主管Richard Curtin在声明中表示。

一年期通胀预期由10月的2.9%降至2.6%，五至十年通胀预期报2.6%，为调查历史上第二低读数，仅高于2002年9月的2.5%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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