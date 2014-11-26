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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 23:10 BJT

美国数据：汤森路透/密西根11月消费者信心指数终值攀升至逾七年最高

路透纽约11月26日 - 周三公布的一份调查报告显示，11月美国消费者信心指数升至逾七年最高，因经济现况改善，包括油价下滑及就业前景转佳。

汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数终值为88.8，为2007年7月来最高，但低于路透访查分析师预估中值90.0。11月初值为89.4，10月终值为86.9。

“在11月的调查中，消费者更频繁地报告听到经济积极发展，而不是负面的消息，就业改善是最主要的消息，”调查主管Richard Curtin在声明中表示。

“尽管对经济目前表现或一年后的展望评估没有改变，仍在正面水准，但较长期经济展望有了明显改善。”

11月现况指数由10月的98.3大涨至102.7，略低于预估的103.0。

消费者预期指数由79.6升至79.9，低于预估值80.8。

一年期通胀预期由10月的2.9%降至2.8%，为2010年10月来最低，五至十年通胀预期报2.6%，10月为2.8%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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