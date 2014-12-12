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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 23:07 BJT

美国数据：汤森路透/密西根大学12月消费者信心指数初值升至八年高位93.8

12月消费者现状指数从102.7升至105.7，为2007年2月以来最高，也好于预估的101.4。

“预计薪资增长提高至2008年以来的最高水平，消费者的购买意愿达到数十年来最佳，”负责调查的主管Richard Curti在一份声明中表示。

一年通胀预期从11月的2.8%升至2.9%，五到10年通胀预期从2.6%升至2.9%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李军)
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