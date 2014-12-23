美国数据：汤森路透/密西根12月消费者信心指数终值攀升至近八年最高的93.6

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透纽约12月23日 - 周二公布的一份调查报告显示，12月美国消费者信心指数升至近八年最高，因汽油价格下跌及就业和薪资前景改善。
汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为93.6，创2007年1月来最高，路透访查分析师预估中值为93.5。12月初值为93.8，11月终值为88.8。
“消费者对全国经济长期前景的看法是过去10年来最好的，”调查主管Richard Curtin在声明中表示，“重要的是，今年所有阶层和各个地区就业和薪资都出现了普遍增长。”
12月消费者现况指数终值为104.8，路透调查预估为105.1，11月终值为102.7。
12月消费者预期指数终值为86.4，路透调查预估为85.0，11月终值为79.9。
一年期通胀预期仍为2.8%，11月为2.8%，但低于一年前的3.0%，Curtin在评论中指出。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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