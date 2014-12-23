美国数据：汤森路透/密西根12月消费者信心指数终值攀升至近八年最高的93.6

路透纽约12月23日 - 周二公布的一份调查报告显示，12月美国消费者信心指数升至近八年最高，因汽油价格下跌及就业和薪资前景改善。

汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为93.6，创2007年1月来最高，路透访查分析师预估中值为93.5。12月初值为93.8，11月终值为88.8。

“消费者对全国经济长期前景的看法是过去10年来最好的，”调查主管Richard Curtin在声明中表示，“重要的是，今年所有阶层和各个地区就业和薪资都出现了普遍增长。”

12月消费者现况指数终值为104.8，路透调查预估为105.1，11月终值为102.7。

12月消费者预期指数终值为86.4，路透调查预估为85.0，11月终值为79.9。

一年期通胀预期仍为2.8%，11月为2.8%，但低于一年前的3.0%，Curtin在评论中指出。(完)