美国数据：密西根大学3月消费者信心指数终值回落，但高于预期

全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约3月27日 - 周五公布的一份调查报告显示，3月美国消费者信心较上月回落，但仍高于预期。
密西根大学美国3月消费者信心指数终值为93.0。路透访查分析师预估中值为92.0，3月初值为91.2 ，2月终值95.4。
3月消费者现况指数终值为105.0，路透调查预估为103.5，初值为103.0；2月终值为106.9。
3月消费者预期指数终值为85.3，路透调查预估为84.0，初值为83.7；2月终值为88.0。
一年期通胀预期终值为3.0%，2月终值为2.8%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。