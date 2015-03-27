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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 22:16 BJT

美国数据：密西根大学3月消费者信心指数终值回落，但高于预期

路透纽约3月27日 - 周五公布的一份调查报告显示，3月美国消费者信心较上月回落，但仍高于预期。

密西根大学美国3月消费者信心指数终值为93.0。路透访查分析师预估中值为92.0，3月初值为91.2 ，2月终值95.4。

3月消费者现况指数终值为105.0，路透调查预估为103.5，初值为103.0；2月终值为106.9。

3月消费者预期指数终值为85.3，路透调查预估为84.0，初值为83.7；2月终值为88.0。

一年期通胀预期终值为3.0%，2月终值为2.8%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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