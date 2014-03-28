美国数据：汤森路透/密西根大学3月消费者信心指数终值为80.0，预估为80.5

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透纽约3月28日 - 周五公布的一份报告显示，3月美国消费者信心下降，因消费者对整体经济前景变得不那么乐观。
汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为80.0(路透调查预估为80.5)，3月初值为79.9。
“消费者认为整体经济现况有所走软，”调查主管 Richard Curtin在声明中称。
3月消费者现况指数终值为95.7(路透调查预估为96.3)，3月初值为96.1。
3月消费者预期指数终值为70.0(路透调查预估为70.2)，3月初值为69.4。3月消费者信心指数和预期指数终值为11月以来最低。
本次调查一年期通胀预期指数持稳在3.2%，与2月调查和3月初值一致，五年通胀预期指数也维持在2.9%。(完)
(编译 李春喜 审校 母红)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%