美国数据：汤森路透/密西根大学3月消费者信心指数终值为80.0，预估为80.5

路透纽约3月28日 - 周五公布的一份报告显示，3月美国消费者信心下降，因消费者对整体经济前景变得不那么乐观。

汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为80.0(路透调查预估为80.5)，3月初值为79.9。

“消费者认为整体经济现况有所走软，”调查主管 Richard Curtin在声明中称。

3月消费者现况指数终值为95.7(路透调查预估为96.3)，3月初值为96.1。

3月消费者预期指数终值为70.0(路透调查预估为70.2)，3月初值为69.4。3月消费者信心指数和预期指数终值为11月以来最低。

本次调查一年期通胀预期指数持稳在3.2%，与2月调查和3月初值一致，五年通胀预期指数也维持在2.9%。(完)