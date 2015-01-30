美国数据：汤森路透/密西根1月消费者信心指数终值攀升至2004年来最高

路透纽约1月30日 - 周五公布的一份调查报告显示，1月美国消费者信心指数升至11年最高，因就业和薪资前景改善。

汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数终值为98.1，为2004年1月来最高终值，延续8月来的升势。

路透访查分析师预估中值为98.2，1月初值为98.2，12月终值为93.6。

“消费者对全国经济前景的信心是10年来最好，半数消费者预计经济将继续再扩张五年，”调查主管Richard Curtin在声明中表示。

“尽管消费者支出再现的生机将提振今年经济成长步幅，多数消费者仅依靠的是未来几年的薪资增长。所以如果没有足够的薪资增长，消费者将被迫要求物价大幅折扣来完成购买，这令去通胀的压力增加。”

1月消费者现况指数终值为109.3，路透调查预估为108.0，初值为108.3；12月终值为104.8。

1月消费者预期指数终值为91，路透调查预估为91.5，初值为91.6；12月终值为86.4。

一年期通胀预期为2.5%，12月为2.8%。(完)