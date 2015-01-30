美国数据：汤森路透/密西根1月消费者信心指数终值攀升至2004年来最高

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透纽约1月30日 - 周五公布的一份调查报告显示，1月美国消费者信心指数升至11年最高，因就业和薪资前景改善。
汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数终值为98.1，为2004年1月来最高终值，延续8月来的升势。
路透访查分析师预估中值为98.2，1月初值为98.2，12月终值为93.6。
“消费者对全国经济前景的信心是10年来最好，半数消费者预计经济将继续再扩张五年，”调查主管Richard Curtin在声明中表示。
“尽管消费者支出再现的生机将提振今年经济成长步幅，多数消费者仅依靠的是未来几年的薪资增长。所以如果没有足够的薪资增长，消费者将被迫要求物价大幅折扣来完成购买，这令去通胀的压力增加。”
1月消费者现况指数终值为109.3，路透调查预估为108.0，初值为108.3；12月终值为104.8。
1月消费者预期指数终值为91，路透调查预估为91.5，初值为91.6；12月终值为86.4。
一年期通胀预期为2.5%，12月为2.8%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016