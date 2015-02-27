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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 23:31 BJT

美国数据：密西根2月消费者信心指数终值从11年高位降至95.4，但高于预期

路透纽约2月27日 - 周五公布的一份调查报告显示，2月美国消费者信心指数从1月触及的11年高位回落。

密西根大学美国2月消费者信心指数终值为95.4，高于2月初值为93.6和分析师预估的94.0，

不过，2月消费者信心指数终值低于1月终值的98.1。

密西根大学美国2月消费者现况指数终值为106.9(路透调查预估为103.0)，初值为103.1；1月终值为109.3。

密西根大学美国2月消费者预期指数终值为88.0(路透调查预估为87.8)，初值为87.5；1月终值为91.0。

一年期通胀预期终值为2.8%，1月终值为2.5%。五年期通胀预期终值为2.7%，1月终值为2.8%。(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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