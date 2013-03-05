版本:
中国
债券 | 2013年 3月 6日 星期三 01:47 BJT

标题新闻：美国政府大量削减支出威胁经济复苏，且不能解决面临的长期财政问题--白宫经济顾问

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐