标题新闻：美国政府大量削减支出威胁经济复苏，且不能解决面临的长期财政问题--白宫经济顾问

美国政经：共和党一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
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路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/29 美国 发售两年期浮息债券 3/29 美国 发售七年期公债 3/29 意大利 标售国库券 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。